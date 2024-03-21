Финляндия в очередной раз возглавила рейтинг самых счастливых стран: президент поделился секретом
Источник:Alexander Stubb
Финляндия уже 7 лет подряд получает звание самой счастливой страны мира. Александер Стубб – президент страны – рассказал, в чем секрет.
Президент Стубб отметил, что причин счастья Финляндии есть много. Однако он выделяет свои три.
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По словам Стубба, "секретами", которые помогают Финляндии семь лет подряд оставаться самой счастливой страной мира являются:
- природа;
- доверие;
- образование.
Также он отметил, что на коллективное счастье Финляндии влияет еще много факторов. Людей просят делиться своими мыслями, какие факторы позволяют стране быть самой счастливой.
Финляндия – самая счастливая страна мира – главное
Организация Объединенных Наций подготовила ежегодный Всемирный отчет о счастье. Первое место в рейтинге уже семь лет подряд занимает Финляндия. На втором месте – Дания, на третьем – Исландия, на четвертом – Швеция, на пятом – Израиль.
Кроме того, в первую десятку "счастья" вошли Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария и Австралия. Украина заняла 105 место. Еще в 2023 году она занимала 92 позицию.
В целом первая двадцатка выглядит так:
- Финляндия,
- Дания,
- Исландия,
- Швеция,
- Израиль,
- Нидерланды,
- Норвегия,
- Люксембург,
- Швейцария,
- Австралия,
- Новая Зеландия,
- Коста-Рика,
- Кувейт,
- Австрия,
- Канада,
- Бельгия,
- Ирландия,
- Чехия,
- Литва,
- Великобритания.