Помощь украинцам в Хорватии: как получить выплату в размере 460 евро

Выплата предоставляется на одного человека или семью в размере от 330 до 460 евро. Эти средства выплачиваются на покрытие чрезвычайных затрат, возникших на фоне жизненных обстоятельств. Об этом сообщает официальный хорватский ресурс помощи беженцам из Украины.

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Как получить финансовую помощь в Хорватии

Чтобы получить помощь, следует подать заявление на единовременную финансовую помощь дежурному социальному работнику в Центрах приюта и в учреждениях Коллективного проживания. Если вы проживаете в частном жилье – заявку можно подать в Центре социальной защиты населения и его отделениях в Хорватии, их адреса можно найти по этой ссылке.

Отмечается, что денежная помощь может быть назначена только после собеседования. Решение о назначении финансовой помощи зависит от того, имеет ли лицо в Хорватии родственников или друзей, устроено ли на работу и какой уровень доходов.

За дополнительной информацией о выплатах обращайтесь по номеру +385 99 399 7317 или пишите по электронному адресу ukrajina@mrosp.hr.

Беженцы в Хорватии также могут получить другую помощь

Украинцам в Хорватии еще оказывает помощь Красный Крест – продукты, одежду, лекарства. Заявку можно оформить по ссылке.

Также помощь продуктами и другими необходимыми вещами оказывает организация Каритас – их центры можно найти возле каждого большого, католического Костела.

С начала полномасштабной российской войны в Украине в Хорватию прибыло почти 18 000 украинских беженцев.