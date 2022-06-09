Фестиваль эротики и ужин со звездами: самые интересные мероприятия июня в Барселоне

Июнь обещает быть насыщенным для Барселоны. Читайте дальше, что ждет жителей и гостей города в первый месяц лета.

Барселона – один из главных туристических городов Испании. Неудивительно, что город богат на различные культурные мероприятия. Мы подготовили короткую афишу с самыми главными и интересными событиями на июнь 2022 года.

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Главные мероприятия июня в Барселоне

Primavera Sound

Ежегодный грандиозный музыкальный фестиваль, проводимый в Parc del Fòrum

Когда: 2 – 12 июня.

Brunch on the Beach

Жители и гости Барселоны могут оторваться на зажигательных вечеринках с диджеями под открытым небом в Parc del Fòrum

Когда: 2 – 12 июня.

Barcelona Design Week

Для тех, кто интересуется дизайном, архитектурой и креативными решениями организованы тематические недели в Музее Дизайна.

Когда: 2 – 22 июня.

Palo Alto Market

Будет работать рынок в зеленых садах Побленоу с музыкой, едой и дизайнерской одеждой.

Когда: 4 – 5 июня.

Festival Matsuri

В Мол де Фуста пройдет фестиваль японской культуры.

Когда: 4 – 5 июня.

Концерт Red Hot Chili Peppers

Американская рок-группа выступит на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Когда: 7 июня.

Festival Jardins Pedralbes

Музыкальный фестиваль в королевских садах Pedralbes. Будет даже James Blunt и Simply Red.

Когда: 7 – 29 июня.

ISEA2022 Barcelona

Пройдет Международный симпозиум диджитал арта в Госпитале Святого Павла.

Когда: 9 – 16 июня.

The Authentic Italian Table

Гурманы смогут полакомиться итальянскими вкусностями в терминале Grimaldi Lines порта Барселоны.

Когда: 11 июня.

Orgullo 2022

Гей-прайд "раскрасит" улицы Барселоны в радужные цвета свободы.

Когда: 13 – 26 июня.

Sonar

В Fira Barcelona вы сможете погрузиться в атмосферу одного из самых знаменитых фестивалей музыки в Европе.

Когда: 16 – 18 июня.

Salon Erotico de Barcelona 2022

Фестиваль эротики состоится в Олимпийском павильоне Vall Hebron.

Когда: 16 – 18 июня.

L'ou con Balla

Это католическая традиция "танцующего яйца". Различные дворики Старого города будут декорированы в честь праздника Тела и Крови Христовых.

Когда: 16 – 19 июня.

Sant Juan

Испанский праздник Сан Хуан, во время которого принято жечь костер и купаться.

Когда: 24 июня.

Festival Grec

Фестиваль танца и музыка на горе Монжуик.

Когда: 28 июня – 31 июля.

Dinner with the stars

Ужин со звездами для тех, кто любит космос и все, что с ним связано в Fabra Observatory.

Когда: все лето.

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