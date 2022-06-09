Фестиваль эротики и ужин со звездами: самые интересные мероприятия июня в Барселоне
Источник:телеграм-канал ИСПАНИЯ | ПЕРЕЕЗД
Июнь обещает быть насыщенным для Барселоны. Читайте дальше, что ждет жителей и гостей города в первый месяц лета.
Барселона – один из главных туристических городов Испании. Неудивительно, что город богат на различные культурные мероприятия. Мы подготовили короткую афишу с самыми главными и интересными событиями на июнь 2022 года.
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Главные мероприятия июня в Барселоне
Primavera Sound
Ежегодный грандиозный музыкальный фестиваль, проводимый в Parc del Fòrum
- Когда: 2 – 12 июня.
Brunch on the Beach
Жители и гости Барселоны могут оторваться на зажигательных вечеринках с диджеями под открытым небом в Parc del Fòrum
- Когда: 2 – 12 июня.
Barcelona Design Week
Для тех, кто интересуется дизайном, архитектурой и креативными решениями организованы тематические недели в Музее Дизайна.
- Когда: 2 – 22 июня.
Palo Alto Market
Будет работать рынок в зеленых садах Побленоу с музыкой, едой и дизайнерской одеждой.
- Когда: 4 – 5 июня.
Festival Matsuri
В Мол де Фуста пройдет фестиваль японской культуры.
- Когда: 4 – 5 июня.
Концерт Red Hot Chili Peppers
Американская рок-группа выступит на Олимпийском стадионе в Барселоне.
- Когда: 7 июня.
Festival Jardins Pedralbes
Музыкальный фестиваль в королевских садах Pedralbes. Будет даже James Blunt и Simply Red.
- Когда: 7 – 29 июня.
ISEA2022 Barcelona
Пройдет Международный симпозиум диджитал арта в Госпитале Святого Павла.
- Когда: 9 – 16 июня.
The Authentic Italian Table
Гурманы смогут полакомиться итальянскими вкусностями в терминале Grimaldi Lines порта Барселоны.
- Когда: 11 июня.
Orgullo 2022
Гей-прайд "раскрасит" улицы Барселоны в радужные цвета свободы.
- Когда: 13 – 26 июня.
Sonar
В Fira Barcelona вы сможете погрузиться в атмосферу одного из самых знаменитых фестивалей музыки в Европе.
- Когда: 16 – 18 июня.
Salon Erotico de Barcelona 2022
Фестиваль эротики состоится в Олимпийском павильоне Vall Hebron.
- Когда: 16 – 18 июня.
L'ou con Balla
Это католическая традиция "танцующего яйца". Различные дворики Старого города будут декорированы в честь праздника Тела и Крови Христовых.
- Когда: 16 – 19 июня.
Sant Juan
Испанский праздник Сан Хуан, во время которого принято жечь костер и купаться.
- Когда: 24 июня.
Festival Grec
Фестиваль танца и музыка на горе Монжуик.
- Когда: 28 июня – 31 июля.
Dinner with the stars
Ужин со звездами для тех, кто любит космос и все, что с ним связано в Fabra Observatory.
- Когда: все лето.
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