Смогут попасть только избранные: Фарерские острова закроют для посетителей в мае

Фарерские острова в мае на три дня закроют для туристов. Попасть туда смогут только избранные волонтеры. Среди них можете быть и вы.

Фареры 3 дня будут закрыты на "техническое обслуживание". Туда привезут добровольцев, которые помогут властям привести в порядок туристические локации. Как стать одним из них, расскажем дальше.

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Прекрасные пейзажи, свежий воздух и труд

Чтобы стать участником эксклюзивной поездки на Фарерские острова, нужно заполнить форму на специальном сайте. Время есть до 11 января. А уже 24 числа 80 счастливчиков, которых выберут для путешествия, получат свои приглашения на почту.

Особых требований к волонтерам нет. Обязательно нужно быть совершеннолетним и уметь пользоваться строительными инструментами. участников ждет немало физического труда на свежем воздухе.

Острова закрываются на "техническое обслуживание" / Фото visitfaroeislands.com

Подобная волонтерская программа работает на островах уже несколько лет. В 2024-м планируют реализовать 8 проектов. Власти надеются наконец-то обустроить дорогу к известному пляжу с черным песком. Также планируют построить мост между селами Фуглафьордюр и Камбсдалур и отремонтировать путь к смотровой площадке с видом на город Вагур.

Мы гордимся этой программой, которая поддерживает тенденцию ответственных путешествий и дает людям возможность отдать что-то во время поездок.

– говорит Йохан Паули Хельгасон, менеджер по развитию проекта Visit Faroe Islands.

80 волонтеров будут работать на Фарерах 3 дня / Фото visitfaroeislands.com

К сожалению, волонтерская программа не покрывает расходы. Добираться до Фарерских островов придется самостоятельно, но каждому избранному участнику обещают скидки на билеты. Также волонтеры получат бесплатное проживание и питание.

С момента запуска пилотного проекта в 2019 году больше 400 волонтеров из 40 стран мира выполнили 36 проектов на 10 островах региона.