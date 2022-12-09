Беженцев становится все больше, и не только украинских: в Европе фиксируют рекорды

Так, европейской зоне грозит новый миграционный кризис, ведь страны пытаются принять как украинцев, так и беженцев из других стран. Поэтому муниципалитеты все чаще достигают предела своих возможностей.

Заметьте Европейские страны и дальше готовы принимать беженцев из Украины: свежий опрос

Последние данные вызывают беспокойство в странах-членах ЕС относительно размещения беженцев в Европе. В сентябре 2022 года в органы власти ЕС, Норвегии и Швейцарии было подано 98 000 заявок на предоставление убежища, что является наибольшим количеством заявок, поданных с 2016 года. Эти цифры можно соотнести с русской войной в Украине.

Ситуация вынуждает страны ЕС опасаться новой человеческой волны в регионе. Особенно против миграции выступают в Южной Европе. Недавно новый премьер-министр Италии Джорджия Мэлони отказалась разрешить причалить спасательному кораблю с 234 мигрантами, их решили принять во Франции.

В Германии не справляются с наплывом украинцев

Многие немецкие города сообщают, что больше не могут принять украинцев и беженцев.

Нам придется начать полагаться на чрезвычайные решения, потому что обычное жилье, которое было бы предоставлено для этой цели, недоступно по количеству и качеству,

– сказал мэр Штраубинга Маркус Паннермайр.

В бывшем аэропорту Тегель в Берлине обустроили 3 600 мест для украинцев, которые прибудут из-за холодов. Беженцы спят на кроватях в общих помещениях, пока рассматриваются их запросы на международную защиту.

В Бельгии тоже сложная ситуация

Жилищная система Бельгии переполнена, а около 3 000 мужчин-беженцев не имеют доступа к приюту. В Бельгии нет места уже два месяца, и из-за этой ситуации отказывают даже женщинам и детям.

Европейское правительство критикуют за лучшее отношение к украинцам

Поскольку женщинам и детям отказывают в приюте в Европе, а украинских беженцев быстро принимают, европейское правительство критикуют за лучшее отношение к украинцам, чем к другим беженцам. Учитывая это, европейские граждане могут сомневаться в предоставлении защиты мигрантам.