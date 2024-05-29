Европа готовится к самому жаркому лету в истории

Лето уже наступит через считанные дни, а Европа тем временем готовится к аномальной жаре. Прогнозируют, что она охватит Германию, а также даже некоторые Скандинавские страны.

Эксперты прогнозируют, что лето 2024 года станет чуть ли не самым жарким в истории Европы. Туристам стоит готовиться к этому физически и морально.

Обратите внимание Жители популярного курорта отгородились от туристов цепями

По словам метеорологов, температура воздуха в течение июня, июля и августа этого года всегда будет выше среднего. Кроме того, будут случаться вспышки жары. Пережить их будет трудно. Предупреждают, что аномальная жара коснется даже Скандинавских стран, где обычно прохладнее. Кроме того, к рекордным потеплениям стоит готовиться жителям Германии.

В последние месяцы температура воздуха и океана, по-прежнему, астрономически высокая. Мы видим, что апрель 2024 года станет 11-м месяцем подряд с самой высокой температурой за всю историю наблюдений,

– говорится в сообщении.

Организаторы летних Олимпийских игр, которые состоятся летом в Париже, уже волнуются, что аномальная жара повлияет на количество гостей.

Отпуск за Полярным кругом становится новым трендом

Пока южные страны страдают от жары, новым трендом становятся путешествия на север. Все больше людей предпочитают провести отпуск за полярным кругом. Спрос настолько велик, что популярные авиакомпании запустили новые рейсы. Прогнозируют, что интерес туристов к северным курортам будет только расти.