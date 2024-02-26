Историческое решение на пути в ЕС: украинскую железную дорогу соединят с европейской сетью

Строительсто евроколеи от границы с ЕС до Львова стартует уже вскоре. Историческую новость анонсировали в правительстве в конце февраля.

Александр Кубраков – министр развития общин, территорий и инфраструктуры – рассказал, что строительство стартует уже в течение 2024 года. Европейская колея Мостиска – Скнилов будет вести от государственной границы с Польшей до Львова.

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Строительство первого большого участка европейской колеи, Мостиска – Скнилов. Мы соединим нашу железную дорогу с европейской сетью. Это первый проект, мы будем строить его уже в этом году вместе с европейскими партнерами и донорами,

– говорится в сообщении.

Строительство планировали начать еще в 2020 году. В то же время сначала началась пандемия коронавируса, а затем – полномасштабная война России с Украиной. Стоимость проекта в целом оценивается в более чем 20 миллионов долларов.

Украина запускает трансфер из Одессы

В Украине пока не работают аэропорты. Украинцы, которые хотят улететь в другие страны, часто пользуются услугами аэропорта в Кишиневе (Молдова).

Чтобы упростить процесс прибытия в Молдову, Украина запускает специальный аэротрансфер из Одессы в Кишинев. Продолжительность поездки – 4 часа (с учетом времени на прохождение границы). Говорится о КПП "Маяки – Паланка – Удобное".

Билет будет стоить 800 гривен. Кроме того, для военных и их родных, людей с инвалидностью, ветеранов войны, участников боевых действий предусмотрены скидки.