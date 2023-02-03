Евросоюз намерен перейти на цифровые шенгенские визы

Европейский парламент одобрил план перехода на цифровые визы. Это означает, что подаваться на Шенген скоро, возможно, разрешат и онлайн.

ЕС планирует перейти на цифровые шенгенские визы

Новым законом члены Евросоюза хотят модернизировать процесс подачи на визы и сделать его одинаковым для всех стран. В заявлении парламента говорят, что это "повысит безопасность и ускорит процесс подачи".

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По данным парламента ЕС, отчет о цифровизации визовых процедур в Шенгенской зоне был принят 34 голосами "за", пятью "против" и 20 воздержались.

Комментируя одобрение, Европарламент заявил, что цифровые визовые заявки ускорят процесс, снизят усилия и затраты, необходимые для подачи заявки, и будут способствовать безопасности.

Также подчеркнули, что цифровизация процесса подачи заявлений на визу обеспечит последовательную практику по всему ЕС. Благодаря оцифровке визовых заявок для Шенгенской зоны визовые заявки будут обрабатываться на единственной онлайн-платформе, которая позволит заявителям знать, какая страна получит их заявку.

Мы хотим предложить современное, удобное цифровое решение для подачи заявок на получение визы в ЕС вместе с упрощенными процедурами подачи заявок,

– подчеркнул Матьяж Немец.

Подробностей по проекту пока не публикуют. Следующий этап – старт переговоров между странами-членами ЕС насчет деталей.