ЕС готовит всеобщее признание украинских водительских удостоверений, – СМИ

Еврокомиссия планирует ввести специальные правила, позволяющие признать украинские водительские удостоверения на общеевропейском уровне. Такое нововведение призвано помочь украинским беженцам и транспортным компаниям.

Об этом стало известно из ответа на запрос депутатки Бундестага Клары Бюнгер в немецкое правительство, который она предоставила информационному агентству DPA. Отмечается, что сейчас продолжаются дискуссии правительств стран-членов и Еврокомиссии по поводу возможностей признания украинских водительских прав на общеевропейском уровне.

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ЕС планирует признавать украинские водительские удостоверения во всех странах блока

Клара Бюнгер, которая является представительницей партии левых (Die Linke) и уполномоченной по вопросам беженцев в Германии, направила запрос в федеральное правительство с вопросом об исключении касательно водительских документов для украинских беженцев.

Она отметила, что сдача водительского экзамена в Германии требует значительных финансовых затрат, длительного времени и предусматривает языковой барьер для украинцев, прибывших в страну после 24 февраля.

Иностранцам из третьих стран (не входящих в состав ЕС), проживающих в Германии, по действующему закону разрешено управлять авто с иностранными водительскими документами в течение 6 месяцев с момента прибытия, после чего необходимо получать водительское удостоверение немецкого образца.

В ответе на запрос депутата Федеральное правительство Германии отметило, что этот вопрос уже вынесен на общеевропейский уровень.

Еврокомиссия планирует заключить соглашение о дорожном движении с Украиной, которое, в частности, призвано обеспечить временное признание водительских удостоверений и свидетельств о допуске к перевозке грузов,

– говорится в ответе Федерального правительства Германии.

К слову, Бюнгер отметила, что проблема непризнания водительских удостоверений может затронуть сотни тысяч беженцев из Украины, поэтому важно быстро найти решение этого вопроса, минуя долговременные бюрократические процедуры.

"У каждого, кто столкнулся с проблемой налаживания новой жизни в Германии после выезда из Украины, действительно есть другие заботы, кроме как подготовка к сдаче экзамена по вождению", – добавила немецкая депутат.

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