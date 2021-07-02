Ей 13, а она уже владеет 5 иностранными языками: успехи украинки, которая живет во Вроцлаве

Надя Полчанинова – юный полиглот. Кроме украинского, девочка прекрасно владеет польским, русским, английским, французским и немецким. Как она учится, чем занимается в свободное время и нравится ли ей жить в столице Нижней Силезии – в материале.

Украинка без проблем читает книги на языке оригинала. Кроме того, она стала первой иностранкой, которая победила в Общепольском конкурсе красноречия, оставив позади юных поляков.

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Переезд во Вроцлав и освоения польского языка

Надя и ее родители приехали во Вроцлав из Харькова более года назад. Когда девочка узнала о том, что будет жить в Польше, то сразу начала изучать польский. Сначала Надя смотрела польские фильмы и сериалы, слушала сказки, а потом начала читать книги.

Первой книгой, которую юная украинка прочитала на польском языке, был роман "Мальчишки с улицы Пала". Произведение девочке очень понравилось. Так же ее поразила книга "Сизифов труд". Ее Надя прочитала дважды. А среди фильмов, которые понравились, украинка вспоминает Quo Vadis.

Таким образом Нади удалось изучить польский язык самостоятельно довольно быстро. Вспоминает, что трудней всего ей давалось произносить некоторые слова. Но польский язык не является самым сложным из тех, которые изучала Надя. Она отмечает, что немецкий давался ей гораздо труднее.

Кроме просмотра и прослушивания, Надя использовала еще и записи при изучении иностранного языка. Она писала на карточках слова: с одной стороны на украинском, с другой – на польском, а затем изучала их.

Надя Полчанинова / Фото www.wroclaw.pl

Таланты

О том, что у девочки удивительный талант к изучению иностранных языков, рассказывает ее учительница, Сильвия Нольберт. Женщина вспоминает время, когда Надя пришла в новую школу. Девочка сразу попросила учительницу дать ей список литературы, которую ранее читал класс. Она хотела прочитать все книги и как можно быстрее догнать своих одноклассников, изучить уже приработанные ими материалы.

В моей педагогической практике такая ситуация возникла впервые, хотя в нашей школе учится не один ребенок-иностранец ... Должна добавить, что она и выражается совсем иначе, чем ее сверстники. Ее польский язык более красноречив,

– рассказывает учительница школы № 113 во Вроцлаве.

То, что Надя очень любит учиться, подтверждают и родители девочки. Мама Нади отмечает, что дочь читает на языке оригинала произведения Бальзака, обожает творчество Жеромского и Сенкевича.

Также Надя любит участвовать в различных конкурсах. Благодаря своему трудолюбию она часто побеждает в них. Говорит, что умеет себя мобилизовать так, чтобы делать все как можно лучше и не испытывать при этом стресс.

В свободное от учебы время украинка занимается каратэ и ездой на лошадях.

Надя Полчанинова / Фото inpoland.net.pl

Впечатления от Вроцлава

Жизнь в Польше Нади нравится. Она хорошо отзывается о городе, в котором живет, и о его жителях.

Здесь я встречаю только доброжелательных людей. Жители Вроцлава на самом деле добрые и толерантные, улыбающиеся. Кроме того, мне нравится архитектура города, в том числе площадь Рынок, а также сады и парки,

– делится девочка.

Относительно планов на будущее, то юная украинка желает закончить юридический факультет и стать дипломатом.