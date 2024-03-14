Принял решение после смерти жены: британец едет в Украину, чтобы спасать животных во время войны

В темные времена лучше всего видно светлых людей. Британец Джулиан Хейлз приезжает в Украину, чтобы в условиях войны спасать местных животных.

Хейлз живет в городе Шеффилд в Южном Йоркшире. В 2022 году 52-летний мужчина потерял жену. Она ушла из жизни в возрасте 47 лет.

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Хейлз уже несколько раз был в Украине

После потери близкого человека Хейлз решил сделать что-то достойное в память о нем. С тех пор мужчина уже несколько раз побывал в Украине. Весной 2024 года Хейлз приедет снова, чтобы посетить Херсон. Там мужчина планирует помогать брошенным животным.

Хейлз замечает, что трудно представить, как они страдают, пока не увидишь это собственными глазами. Мужчина рассказал, что уже нашел человека, который ему будет помогать в Украине. Вместе они планируют отлавливать животных и привозить их в ветеринарные клиники.

Жить Хейлз планирует в собственном грузовике. В его задней части он уже оборудовал и утеплил место для сна. Мужчина отмечает: ему не нужна роскошь пятизвездочных отелей. Главное, чтобы было где переночевать.

Хейлз замечает: если бы жена увидела, какой путь он выбрал, то сказала бы, что любимый сошел с ума. Однако мужчина ни на миг не сомневается, что жена поддержала бы его.