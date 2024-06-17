Помогал экипаж: парень тайно вылетел в Испанию, чтобы в воздухе сделать предложение бортпроводнице

Джордж Уэст тайно вылетел из Великобритании в Менорку (Испания), чтобы в небе сделать предложение своей возлюбленной Стефани. Девушка работает бортпроводницей.

До предложения пара была вместе около 10 лет. Жених знал, как его любимая Стефани любит летать и ценит свою профессию. Поэтому он решил, что предложение в небе – идеальный сюрприз. Чтобы реализовать свой план, Джордж приобрел билет на рейс, который направлялся на Менорку. Стефани должна была работать бортпроводницей и помогать его пассажирам.

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Экипаж помогал организовать фантастическое предложение руки и сердца

Джордж договорился с экипажем, чтобы его провели в заднюю часть самолета. Стефани не работала на этой территории. Впоследствии бортпроводницу пригласили в кабину пилотов. Это сделали для того, чтобы Джордж имел время подготовиться к особому моменту.

Когда Стефани вышла, она увидела Джорджа, который опустился на колено и сделал предложение.



Стефани была просто шокирована, когда увидела любимого на борту / Mirror

Стефани заявила, что никогда не забудет этот абсолютный момент счастья. Она очень сильно ждет свадьбы с Джорджем и надеется, что это будет просто идеально. По случаю предстоящего праздника Стефани разрешили уйти в отпуск. С Менорки в Великобританию влюбленные вернулись вместе.