Трогательная поддержка: девочки в Норвегии продавали благотворительные браслеты для Украины

Две одиннадцатилетние девочки из Норвегии поддержали Украину. Они продавали на пляже благотворительные браслеты, сделанные своими руками.

Андреа и Лили из Норвегии хотели поддержать Украину и придумали продавать браслеты ручной работы на одном из местных пляжей. Юным благотворительницам удалось собрать 75 долларов.

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Поддержка на расстоянии

Подруги направят все заработанные деньги в поддержку образования и науки в Украине. Об этом с гордостью рассказала в фейсбуке координатор платформы United24 Ярослава Гресь. Фото Андреа и Лили с норвежского пляжа ей прислал отец одной из девочек.

11-летние девочки из Норвегии помогают Украине / Фото с фейсбука Ярославы Гресь

Моя дочь и ее подруга хотят поддержать Украину. Они сделали браслеты и продавали их на пляже. В общей сложности они собрали 75 долларов, мы пожертвовали их на направление "Образование и наука". Возможно, это немного, но это искреннее желание помочь Украине от двух норвежских 11-летних девушек!

– написал папа Лили Педер Ганке.

Ярослава Гресь отмечает, что важен любой вклад, это может быть 10 долларов или 1 доллар, но это очень вдохновляет, когда благотворительностью занимаются дети. Координатор United24 планирует отправить девочкам в Норвегию письмо с благодарностью за их добрые сердца и поддержку Украины.

Ответ от украинцев

Ярослава предложила пользователям фейсбука оставлять под ее постом слова поддержки, которые будут оформлены в одно послание от украинцев. И комментариев здесь уже очень много.

Alyona Romanyuk пишет: После нашей победы приглашаю девочек в гости. Вкусняшки, чай и интересные экскурсии по Киеву, а также по Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко гарантирую:)

Olga Lapshina: Милые Андреа и Лили! Ваша искренняя помощь похожа на теплые объятия давнего друга. Пока существуют такие люди как Вы, у этого мира есть надежда на лучшее…

Присоединился к благодарности и министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Он написал: Спасибо за вашу отзывчивость и искренность. Из-за войны многие украинские дети сегодня не могут посещать школы и видеться с друзьями в классах. Мы делаем все, чтобы это исправить… Ваш донат — свидетельство того, что украинские дети никогда не будут одни, потому что с ними весь мир.

Слова благодарности для Андреа и Лили можно оставить здесь.