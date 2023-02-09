С собственным климат-контролем: в Дубае собираются построить уникальное велосипедное шоссе

В Дубае разрабатывают новый проект, который изменит городскую среду. Там планируют построить 93 километра дороги для велосипедистов и пешеходов.

В Дубае построят велосипедное шоссе с климат-контролем

Новая цель Дубая – сделать город 20-минутным. Речь идет о том, чтобы жители могли получить доступ к любым повседневным потребностям, потратив всего 20 минут.

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План хотят реализовать до 2040 года. И LOOP – новая велосипедная магистраль – одна из его составляющих.

Особенностью нового шоссе станет климат-контроль, который позволит жителям города чувствовать себя комфортно в любой сезон.

Наша цель состоит в том, чтобы перестроить будущую инфраструктуру мобильности в Дубае, чтобы она стала более чем экологичной транспортной системой. Различные досуги и общественные услуги должны быть приятным видом устойчивого транспорта, независимо от погодных условий,

– заявил Бахараш Багерян, генеральный директор URB.

На всей трассе также будут оборудованы парки и зоны отдыха. Все для того чтобы жители переходили с автомобилей на более экологичные транспорты.

В Дубае собираются построить велосипедное шоссе с климат-контролем / Фото URB

Как будет выглядеть велосипедное шоссе в Дубае / Фото URB

Шоссе будет иметь собственный климат-контроль / Фото URB



По всей трассе оборудуют парки и зоны отдыха / Фото URB