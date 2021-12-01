ДТП со смертельным финалом: украинец в Польше сбил пешехода

В польском Каменске украинец за рулем грузовика организовал серьезную аварию. В результате столкновения на месте погиб 61-летний житель Польши.

История произошла 29 ноября, около 13:00. Потерпевший переходил дорогу на пешеходном переходе по улице Гловацкого.

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Подробности ДТП

Грузовик, которым управлял гражданин Украины, в момент столкновения поворачивал налево с улицы Гловацкого в сторону Петркова Трибунальского Во время этого маневра водитель не заметил пешехода и задел его. 61-летний мужчина после сильного удара погиб на месте.

На место инцидента прибыли правоохранители. Они проверили украинца на трезвость и выяснили, что алкоголь тот не употреблял.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что пешеход оказался в "слепой" зоне, поэтому водитель его просто не увидел.