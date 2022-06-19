Дрифтер устроил погоню на бешеной скорости чешским шоссе: смотрите видео

На днях чешская полиция задержала горе-водителя, который пытался избежать штрафа и мчался по дороге общего пользования на бешеной скорости. А все началось с дрифта.

Так, на парковке возле одного из торговых центров 32-летний мужчина решил похвастаться своей сноровкой за рулем авто и устроил опасный дрифт среди других машин и покупателей. Заметив горе-водителя, представители полиции Чехии направились к нему, чтобы проверить документы.

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Однако владелец спортивного авто, очевидно, побоялся получить штраф и начал убегать от правоохранителей. Экипаж полицейского авто бросился догонять нарушителя. Инцидент произошел в Бржецлавском районе Чехии.

Полицейские стали догонять его на шоссе в направлении Годонина, в некоторых местах нарушитель ехал со скоростью более 215 километров в час. Некоторым водителям приходилось резко тормозить или уклоняться от нарушителя,

– сказал пресс-секретарь полиции Петр Вала.

Позже к погоне присоединились и другие патрули. Один из них преградил водителю на спортивной машине путь у поселка Моравска-Нова-Вес. Мужчину успокоили и проверили на алкоголь и наркотики. Тест был отрицательным. Водительские права и все другие документы тоже были в порядке. По словам Петра Валы, горе-водитель явно хотел таким образом избежать возможного штрафа.

Сейчас полиция разыскивает водителей, которым угрожала опасность из-за неосторожного вождения правонарушителя.

Полиция в Чехии задержала мчавшегося со скоростью 215 километров в час водителя: смотрите видео