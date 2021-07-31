Довольны ли жители Чехии своей финансовой ситуацией: результаты опроса

Данные опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM) свидетельствуют о том, что большую часть жителей Чехии вполне устраивает их финансовое положение. А количество людей, которые назвали себя бедными, является рекордно низким.

Опрос CVVM проводился с 29 мая по 13 июня включительно. В нем приняли участие 957 жителей Чехии.

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Результаты опроса

20% опрошенных лиц назвали свою семью бедной. Они заявили, что их совокупный месячный доход не превышает 24 тысячи крон (около 30 тысяч гривен). Это самый низкий показатель за последние 8 лет. Для сравнения, в 2021 году 30% людей ответили, что их доходы минимальны.

Для тех, кто считает свою семью богатой (таких 10%), средний чистый ежемесячный доход семьи составляет около 57 тысяч крон (примерно 72 тысячи гривен).

Большинство респондентов считают себя не бедными, но и не богатыми. Их финансы составляют около 37 тысяч (примерно 47 тысяч крон).

Высокие прибыли, как выяснилось в результате опроса, получают люди с высшим образованием, чаще всего частные предприниматели и менеджеры. Зато о финансовых затруднениях говорят неквалифицированные рабочие, пенсионеры и безработные.

При этом доход 95% семей в Чехии позволяет удовлетворять основные потребности, такие как еда, одежда, предметы ухода за собой.

Известно, что на финансовую ситуацию негативно повлияла эпидемия коронавируса. Из-за нее 19% домохозяйств в Чехии оказались в тяжелом финансовом положении. Несмотря на это, результаты исследования Центра изучения общественного мнения оказались довольно оптимистичными.