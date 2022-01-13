Довольны ли украинцы работой в Польше: результаты опроса

Жизнь трудового мигранта сложно назвать легкой. Несмотря на изнурительный труд, 85% украинцев в Польше довольны своей работой и благодарны за полученные возможности.

Такие результаты исследования представило агентство по трудоустройству OTTO Work Force, а описал ресурс Yavp.pl. Опрос проводился среди граждан Украины, которые сейчас трудоустроены в Польше.

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Результаты исследования

Среди всех опрошенных украинцев, имеющих работу в Польше, только 4% заявили о том, что они недовольны своим местом труда. Также 11% респондентов затруднились дать четкий ответ.

В то же время 85% участников исследования вполне устраивает их положение. Интересно, что этот показатель когда-то был еще выше. К примеру, в 2017 году 94% украинцев признались, что им нравится работать в соседней стране.

Падение показателя удовлетворенности работой среди украинцев в Польше наблюдалось в 2020 году. Тогда начался кризис, вызванный пандемией COVID-19. Следовательно, многие трудовые мигранты потеряли работу или зарабатывали меньше.

В 2021 году польская экономика начала приходить в себя после первых волн пандемии: появились новые рабочие места, зарплаты повысились, поэтому многие работники из Украины снова отправились в Польшу на заработки. К тому же, работодатели в Польше, чтобы вернуть докарантинные экономические показатели, начали установить конкурентные зарплаты, премии или дополнительные преимущества для рабочих. Это повлияло на то, что уровень удовлетворенности персонала польскими компаниями вырос.

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, что сейчас в Польше могут находиться около 1,5 миллиона граждан Украины.