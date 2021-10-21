Долгожданную экранизацию "Дюны" в Варшаве будут показывать на украинском: когда и где

Один из кинотеатров в Варшаве подготовил для украинцев приятный сюрприз. В течение последней недели октября ожидаемую премьеру года там можно будет посмотреть на украинском языке. Говорится о фильме "Дюна" режиссера Дени Вильнева.

Показы на украинском языке – уже привычная практика для кинотеатра Helios. Впрочем, обычно они проходят только на выходных, а не в течение целой недели, как сейчас.

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Подробности о показах на украинском языке

Фильм "Дюна" будут показывать в кинотеатре Helios, что на Иерусалимском проспекте. Показы пройдут с 22 по 28 октября. Сеансы стартуют в 11:30 (ежедневно), а также в 19:30 (во все дни, кроме 25 и 28 октября). Стоимость на сеанс колеблется от 14,90 до 18,90 злотых (от 99 до 125 гривен). Приобрести билеты можно непосредственно в кассах кинотеатра в торговом центре Blue City или онлайн.

Что известно о фильме "Дюна"

Также в субботу и воскресенье на украинском можно посмотреть мультфильм "Что-то не так с Роном". Показы запланированы на 23 и 24 октября, начало в 10:00.

Источник: "Википедия"

Это американский фантастический фильм Дени Вильнева. Он является первой из запланированных двух частей киноадаптации одноименного романа Фрэнка Герберта.

В фильме снимались такие актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Зендея, Шарлотта Ремплинг, Джош Бролин, Дэйв Батиста, Джейсон Момоа и другие.

События фильма происходят в далеком будущем. Герцог Лето Атрейдес руководит пустынной планетой Арракис. История развивается вокруг его сына Пола и опасностей, которые прячут их новые владения.

Вскоре после премьеры "Дюна" стала фильмом №1 в Украине. Ленте удалось ворваться на первую строчку рейтинга по кассовым сборам.

Трейлер к фильму "Дюна" на украинском языке: смотрите видео