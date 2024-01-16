Доверенный профиль Profil zaufany не будет работать в Польше: что произошло

Доверенный профиль (Profil zaufany), который активно используют жители Польши, в том числе и украинцы, будет временно недоступен.

На портале pz.gov.pl будут проводить сервисные работы. Поэтому доверенный профиль будет недоступен с пятницы 19 января (с 20:00) до субботы 20 января (до 16:00). Пользователям рекомендуют сделать все дела, где он нужен, до или после даты отключения.

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Почему не будет работать сервис

О таких трудностях сообщили в Минцифры Польши. Также отметили, что не будет работать и сервис доверенной подписи.

– это бесплатный инструмент, позволяющий гражданам подтвердить онлайн свою личность. Его используют в ряде процессов, требующих контакта с государственными учреждениями и их сайтами.

Доверенный профиль содержит персональные данные человека (имя, фамилию, дату рождения и номер PESEL). Пользователи могут в режиме онлайн подписывать заявления, которые следует передать в государственные учреждения.

Для чего нужен доверенный профиль

Доверенный профиль позволяет, не посещая различные учреждения и не тратя дополнительное время, получить следующие услуги:

Подать заявление на получение ежемесячного пособия на детей "500+";

Подать онлайн заявление на получение другой материальной помощи для семьи с детьми;

Проверить свои данные в реестре PESEL;

Проверить медицинские справки (рецепты, сертификат о вакцинации, направление на анализы);

Узнать штрафные баллы для водителей;

Зарегистрировать автомобиль или снять его с регистрации;

Проверить на сайте налоговой годовой отчет PIT;

Проверить работодателя, платит ли он за вас взносы в ZUS;

Узнать количество больничных и получить выплаты;

Оформить страховочную Карту во время путешествий за границу;

Получить справку о несудимости в Польше;

Зарегистрироваться в статусе безработного;

Оформить предпринимательскую деятельность - ФЛП или ООО;

Подать заявление на получение карты большой семьи (для многодетных);

Получить выписки из департамента гражданского положения;

Записать ребенка в сад или школу.

Польша активно развивает сервис онлайн-услуг. И многие из них пригодятся украинцам, которые здесь проживают. Подробнее о том, как создать доверенный профиль и какие нюансы его использования – читайте в материале по ссылке.