Доверенный профиль Profil zaufany не будет работать в Польше: что произошло
Источник:yavp.pl
Доверенный профиль (Profil zaufany), который активно используют жители Польши, в том числе и украинцы, будет временно недоступен.
На портале pz.gov.pl будут проводить сервисные работы. Поэтому доверенный профиль будет недоступен с пятницы 19 января (с 20:00) до субботы 20 января (до 16:00). Пользователям рекомендуют сделать все дела, где он нужен, до или после даты отключения.
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Почему не будет работать сервис
О таких трудностях сообщили в Минцифры Польши. Также отметили, что не будет работать и сервис доверенной подписи.Profil zaufany – это бесплатный инструмент, позволяющий гражданам подтвердить онлайн свою личность. Его используют в ряде процессов, требующих контакта с государственными учреждениями и их сайтами.
Доверенный профиль содержит персональные данные человека (имя, фамилию, дату рождения и номер PESEL). Пользователи могут в режиме онлайн подписывать заявления, которые следует передать в государственные учреждения.
Для чего нужен доверенный профиль
Доверенный профиль позволяет, не посещая различные учреждения и не тратя дополнительное время, получить следующие услуги:
- Подать заявление на получение ежемесячного пособия на детей "500+";
- Подать онлайн заявление на получение другой материальной помощи для семьи с детьми;
- Проверить свои данные в реестре PESEL;
- Проверить медицинские справки (рецепты, сертификат о вакцинации, направление на анализы);
- Узнать штрафные баллы для водителей;
- Зарегистрировать автомобиль или снять его с регистрации;
- Проверить на сайте налоговой годовой отчет PIT;
- Проверить работодателя, платит ли он за вас взносы в ZUS;
- Узнать количество больничных и получить выплаты;
- Оформить страховочную Карту во время путешествий за границу;
- Получить справку о несудимости в Польше;
- Зарегистрироваться в статусе безработного;
- Оформить предпринимательскую деятельность - ФЛП или ООО;
- Подать заявление на получение карты большой семьи (для многодетных);
- Получить выписки из департамента гражданского положения;
- Записать ребенка в сад или школу.
Польша активно развивает сервис онлайн-услуг. И многие из них пригодятся украинцам, которые здесь проживают. Подробнее о том, как создать доверенный профиль и какие нюансы его использования – читайте в материале по ссылке.