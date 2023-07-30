Лето в Европе: рейтинг стран для бюджетного семейного отдыха

Бюджет отпуска для всей семьи следует просчитывать очень тщательно. Особенно если с вами едут дети: здесь не обойтись без неожиданных затрат. Потому лучше сразу знать, какие страны предлагают приятные цены на семейный отдых.

Эксперты проанализировали цены на 16 популярных курортах Европы. Акцент сделали именно на услугах семейного отдыха: питание и напитки, развлечения для семьи и даже мороженое и солнцезащитный крем. Где самые доступные цены для семейного отпуска – читайте дальше.

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Семейные курорты не за все деньги мира

Семьи, отправляющиеся вместе на отдых в Европу, найдут лучшие цены в Турции, Португалии и Болгарии. Стоимость услуг на всех европейских курортах ощутимо выросла из-за уровня инфляции, которая в целом повлияла на цены на континенте.

В своем отчете аналитики сравнили цены на курортах по 12 критериям: еда для семьи, напитки, пляжные вещи и развлечения, мороженое, косметические средства (солнцезащитный крем и средство от комаров), активности на пляже и т.д.

Турецкий Мармарис оказался самым дешевым вариантом из 16 исследованных локаций. Хотя цены здесь также значительно выросли, если сравнивать с прошлым летом, но все же семейный отдых остается доступным – 131 евро в день для семьи. Этот турецкий курорт известен своими пляжами, водными развлечениями и приятными ценами на еду и напитки.

Выгодный вариант для семейного отдыха – Мармарис / Фото из Википедии

На втором месте в рейтинге доступных курортов оказался португальский Алгарве. День семейного отдыха здесь обойдется примерно в 138 евро. А на третьей позиции Солнечный берег в Болгарии. За день на всю семью здесь тратят около 140 евро. А теперь посмотрим полный рейтинг.

Доступные курорты для семейного отдыха:

Мармарис (Турция) – 131 евро; Алгарве (Португалия) – 138 евро; Солнечный берег (Болгария) – 140 евро; Коста-дель-Соль (Испания) – 157 евро; Кос (Греция) – 167 евро; Пафос (Кипр) – 175 евро; Родос (Греция) – 176 евро; Фуншал (Мадейра) – 179 евро; Слима (Мальта) – 184 евро; Корфу (Греция) – 189 евро; Майорка (Испания) – 190 евро; Апулия (Италия) – 192 евро; Крит (Греция) – 197 евро; Лансароте (Испания) – 197 евро; Пореч (Хорватия) – 202 евро; Ибица (Испания) – 249 евро.

Как сэкономить

Также эксперты дали несколько советов, как сэкономить на семейном отдыхе у моря. Они рекомендуют каждый день вкладываться в фиксированный бюджет, а если ребенок просит больше развлечений на сегодняшний день, предложить ему перенести часть на завтра.

Стоит сравнивать цены, прежде чем выбрать место для ужина: прибрежные кафе и рестораны точно будут дороже, поэтому попробуйте выбрать семейное кафе немного дальше от набережной. А еще всегда платите в местной валюте, так точно получится экономнее.