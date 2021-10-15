Дошло до полиции: украинка в Польше отказывалась одеть маску в автобусе

В Польше запрещено заходить в салон общественного транспорта без защитных масок. Лицам, которые нарушают это правило, могут отказать в поездке.

Недавно полиция города Груец рассказала о таком случае. В общественном автобусе произошел конфликт между водителем и пассажиркой.

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Гражданка Украины ехала в польском автобусе без средств индивидуальной защиты. Водитель сначала сделал женщине замечание. Но пассажирка на просьбу не реагировала.

Тогда водитель приказал украинке покинуть салон автобуса. Это требование она восприняла крайне агрессивно. 33-летняя украинка выбежала из транспорта и начала со всей силы бить по кузову машины. Она нанесла автобусу много вмятин и царапин.

На место инцидента вызвали полицию. Правоохранители задержали нарушительницу и отвезли ее в участок.

Гражданке Украины выдвинули обвинения в умышленной порче чужого имущества. Причиненный ущерб оценили в 2 тысячи злотых (около 13,5 тысячи гривен).

Женщине грозит уголовная ответственность. Даже есть шансы, что будет принято решение о ее заключении сроком на 5 лет.