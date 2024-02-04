Дом мечты в Boeing 727: невероятная история превращения списанного самолета в загородный дом

Наверное, каждому из нас хотя бы раз в жизни хотелось отделиться от всего окружающего, и построить себе дом где-то в лесу, или на берегу моря. Но, вероятно, не многие представляли свой дом мечты на борту самолета. Хотя, по меньшей мере один человек все же думал об этом и воплотил замысел.

Так, в 2019 году новозеландский фермер Нил Магфорд искал на местном интернет-аукционе лестницу. Она была нужна, чтобы его внуки могли забираться на построенную на дереве хижину, но все пошло совсем не так. Как вместо лестницы мужчина приобрел самолет – читайте дальше!

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Мужчина сделал дом на борту Boeing 727 в Новой Зеландии

На сайте Нил нашел идеальный вариант с одним но – эти лестницы были присоединены к фюзеляжу списанного авиалайнера Boeing 727 ВПС Новой Зеландии. Для фермера это не стало помехой, и он решил: "почему бы не купить весь лот".

Местному телевидению Магфорд рассказал, что покупка стоила ему 283 доллара. При этом доставка самолета на земельный участок стоила значительно дороже. Чтобы грузовики могли вывезти из аэропорта фюзеляж самолета, пришлось даже приостанавливать работу аэродрома.

Так началась 4-летняя история по превращению списанного авиалайнера в загородный дом.

Boeing 727 NZ7272 ВВС Новой Зеландии в 1987 году / Фото Dick Gilbert

В свое распоряжение новозеландский фермер получил лишь часть самолета – Boeing 727, выпущенного в 1968 году. До 1981 года его использовала для перевозок пассажиров американская авиакомпания United Airlines, а затем выкупили ВПС Новой Зеландии, и самолет начал летать под регистрацией NZ7272.

В 2003 году военные списали авиалайнер, и несколько лет он использовался с тренировочной целью. Воздушное судно изначально предполагали сохранить полностью и передать его в музей ВВС Новой Зеландии. Однако, в организации не было необходимого помещения для размещения, да и его доставка на выставочную площадку была еще вызовом.

Невероятная история превращения списанного самолета в загородный дом / Скриншот из видео 1News

Компромиссное решение включало демонтаж самолета. Музей забрал носовую часть с кабиной пилотов, двигатель и шасси, а на интернет-аукцион как лом выставили хвостовую часть фюзеляжа со встроенной лестницей, с одним крылом и одной стойкой шасси. Именно этот лот и выкупил Нил Магфорд.

Как мужчина превращал Boeing 727 в загородный дом?

По словам Нила Магфорда, возведение дома на основе самолета не было бюджетным.

Оно стоило как строительство аналогичного по площади обычного дома. Впрочем, обычный дом не вызвал бы такого внимания местной публики как авиадом на базе Boeing 727,

– говорит фермер.

На основе фюзеляжа фермер построил дом площадью 150 квадратных метров. На месте кабины пилотов он сделал террасу, а в фюзеляже – комнаты и кухню.

Дом мечты на борту самолета: смотрите видео

При этом внутри дома-самолета фермер точечно сохранил элементы салона – здесь можно встретить индивидуальные панели с освещением и полки для ручной клади. Полный антураж сохранен в туалете – он выглядит именно так, как в Boeing 727.

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