Документы за границей: сколько украинцев воспользовались услугами паспортного сервиса в Европе
Источник:Игорь Клименко
Украинцы за границей имеют доступ к качественным сервисным услугам – для этого в семи странах работают отделения ГП "Документ". О том, как активно украинцы пользуются паспортными центрами в Европе, рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Государственная миграционная служба успешно реализует проект по быстрому обеспечению граждан Украины документами в разных странах. Стало известно, сколько клиентов уже получили свои паспорта за границей.
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Сотни тысяч документов были оформлены в Европе.
Глава МВД считает, что украинцы должны постоянно ощущать поддержку государства, особенно во время вынужденного пребывания в других странах из-за войны.
За почти полтора года от старта проекта работники ГП "Документ" оформили около 600 тысяч паспортных документов. Из них – более 150 тысяч ID-карт и свыше 420 тысяч загранпаспортов. Более 100 тысяч украинцев воспользовались услугой одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта,
– отметил Игорь Клименко.
Теперь заказать документы за границей можно в:
- Польше;
- Чехии;
- Германии;
- Словакии;
- Испании;
- Италии;
- Турции.
Стационарный офис "Паспортного сервиса" для украинцев появился в Праге
В столице Чехии вместо мобильных пунктов, которые размещались в микроавтобусах, теперь появился стационарный офис ГП "Документ". Так сервис сможет работать более эффективно. Изменения пойдут на пользу и работникам, и клиентам.
Мобильные паспортные центры работали в Праге с марта 2023 года. Людей принимали в 5 – 6 микроавтобусах, но теперь в их работе нет нужды. Для украинцев открыли полноценный офис, где людей обслуживают в 13 окошках.
В "Паспортном сервисе" в Праге можно получить следующие услуги:
- оформить внутренний паспорт гражданина Украины;
- оформить загранпаспорт;
- обменять водительское удостоверение, получить водительское удостоверение вместо утраченного.
Новый офис ГП "Документ" в Праге расположен по адресу Michelská 1552/58, Praha 4. График работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00, выходной – воскресенье. Учтите, что перед визитом нужно записаться в электронную очередь по ссылке.