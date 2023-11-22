Документы за границей: сколько украинцев воспользовались услугами паспортного сервиса в Европе

Украинцы за границей имеют доступ к качественным сервисным услугам – для этого в семи странах работают отделения ГП "Документ". О том, как активно украинцы пользуются паспортными центрами в Европе, рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Государственная миграционная служба успешно реализует проект по быстрому обеспечению граждан Украины документами в разных странах. Стало известно, сколько клиентов уже получили свои паспорта за границей.

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Сотни тысяч документов были оформлены в Европе.

Глава МВД считает, что украинцы должны постоянно ощущать поддержку государства, особенно во время вынужденного пребывания в других странах из-за войны.

За почти полтора года от старта проекта работники ГП "Документ" оформили около 600 тысяч паспортных документов. Из них – более 150 тысяч ID-карт и свыше 420 тысяч загранпаспортов. Более 100 тысяч украинцев воспользовались услугой одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта,

– отметил Игорь Клименко.

Теперь заказать документы за границей можно в:

Польше;

Чехии;

Германии;

Словакии;

Испании;

Италии;

Турции.

Стационарный офис "Паспортного сервиса" для украинцев появился в Праге

В столице Чехии вместо мобильных пунктов, которые размещались в микроавтобусах, теперь появился стационарный офис ГП "Документ". Так сервис сможет работать более эффективно. Изменения пойдут на пользу и работникам, и клиентам.

Мобильные паспортные центры работали в Праге с марта 2023 года. Людей принимали в 5 – 6 микроавтобусах, но теперь в их работе нет нужды. Для украинцев открыли полноценный офис, где людей обслуживают в 13 окошках.

В "Паспортном сервисе" в Праге можно получить следующие услуги:

оформить внутренний паспорт гражданина Украины;

оформить загранпаспорт;

обменять водительское удостоверение, получить водительское удостоверение вместо утраченного.

Новый офис ГП "Документ" в Праге расположен по адресу Michelská 1552/58, Praha 4. График работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00, выходной – воскресенье. Учтите, что перед визитом нужно записаться в электронную очередь по ссылке.