NIE, TIE и DNI: что следует знать о трех важных документах в Испании

Из-за полномасштабной российско-украинской войны многие беженцы из Украины выехали в Испанию в поиске спасения. И у тех, кто планирует оставаться там долго, возникает вопрос легализации в стране.

Однако с местными документами как для иностранцев, так и граждан Испании бывает трудно разобраться тем, кто только прибыл в страну. Многие путают NIE, TIE и DNI и не знают, чем они отличаются друг от друга. Попробуем разъяснить.

Читайте также Денежные переводы из-за границы в Украину стали еще доступнее: условия нового важного заявления

Три важных документа в Испании и чем они отличаются

NIE – Numero de Identidad de Extranjero

Это идентификационный номер иностранца – код, предоставляемый лицам не испанского гражданства, проживающим в Испании или имеющим здесь экономические интересы.

NIE состоит из буквы, за которой следуют 7 цифр, а дальше – еще одна буква (Y0000000-X).

Numero de Identidad de Extranjero / Фото procareestates

TIE – Tarjeta de Identidad de Extranjero

Это удостоверение личности иностранца. Как выглядит документ? Это пластиковая карта с фотографией, подтверждающей законное пребывание в Испании. В карте указано, какой именно вид на жительство у вас и какой у него срок действия. А также в нем указан и ваш номер NIE. Кроме того, с этим документом вы можете путешествовать по Европе и именно эта карта является продолжением вашей туристической визы.

Tarjeta de Identidad de Extranjero / Фото People Global Relocation

DNI – Documento Nacional de Identidad

Национальный документ, удостоверяющий личность граждан Испании. Это тоже пластиковая карта, при этом код, являющийся частью этого документа, местные получают с рождения. Кстати, многие испанцы даже не имеют загранпаспортов и путешествуют по Европе с картой DNI. В случае получения испанского гражданства вам будет сразу присвоен номер DNI.

Он состоит из 8 цифр, за которыми следует буква (00000000-E).

Documento Nacional de Identidad / Фото keesingtechnologies