NIE, TIE и DNI: что следует знать о трех важных документах в Испании
Источник:инстаграм Алины Кабаковой
Из-за полномасштабной российско-украинской войны многие беженцы из Украины выехали в Испанию в поиске спасения. И у тех, кто планирует оставаться там долго, возникает вопрос легализации в стране.
Однако с местными документами как для иностранцев, так и граждан Испании бывает трудно разобраться тем, кто только прибыл в страну. Многие путают NIE, TIE и DNI и не знают, чем они отличаются друг от друга. Попробуем разъяснить.
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Три важных документа в Испании и чем они отличаются
NIE – Numero de Identidad de Extranjero
Это идентификационный номер иностранца – код, предоставляемый лицам не испанского гражданства, проживающим в Испании или имеющим здесь экономические интересы.
NIE состоит из буквы, за которой следуют 7 цифр, а дальше – еще одна буква (Y0000000-X).
TIE – Tarjeta de Identidad de Extranjero
Это удостоверение личности иностранца. Как выглядит документ? Это пластиковая карта с фотографией, подтверждающей законное пребывание в Испании. В карте указано, какой именно вид на жительство у вас и какой у него срок действия. А также в нем указан и ваш номер NIE. Кроме того, с этим документом вы можете путешествовать по Европе и именно эта карта является продолжением вашей туристической визы.
DNI – Documento Nacional de Identidad
Национальный документ, удостоверяющий личность граждан Испании. Это тоже пластиковая карта, при этом код, являющийся частью этого документа, местные получают с рождения. Кстати, многие испанцы даже не имеют загранпаспортов и путешествуют по Европе с картой DNI. В случае получения испанского гражданства вам будет сразу присвоен номер DNI.
Он состоит из 8 цифр, за которыми следует буква (00000000-E).