Дочь пилота с детства мечтала стать пилотессой: счастливые кадры первого рейса вместе

Самое важное в жизни – идти за своей мечтой. Девушка по имени Маккензи всегда знала, что хочет быть пилотессой. На это ее вдохновил папа: пилот с многолетним стажем.

Решение о будущей профессии Маккензи приняла еще в школе. На все праздники она одевалась как пилотесса. Отец дочери поддерживал ее на пути к мечте.

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Как Маккензи шла к своей мечте

К осуществлению своей мечты Маккензи шла много лет. В частности, учась в университете штата Аризона. Там она записалась на программу, которая помогает реализовать цель и стать пилотом или пилотессой, "независимо от опыта полетов, текущей карьеры или образования".

Папа Маккензи заявил, что его дочь всегда была очень успешной. Ее не устраивало 110% результата. Всегда хотелось достичь еще больше.

По состоянию на 2024 год Маккензи уже присоединилась к команде Southwest Airlines. В первый рейс они с папой отправились вместе. Маккензи призналась: труднее всего было выяснить, как теперь называть друг друга. В частности, она не знала, обращаться к теперь уже коллеге "папа, Майк или капитан".



Первый полет завершился счастливо / COURTESY OF SOUTHWEST AIRLINES

В Southwest Airlines поздравили Маккензи с первым рейсом. Там отметили: они очень рады приветствовать ее в команде.