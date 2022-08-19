FlixBus запустил 5 рейсов от пограничного пункта Медика в Европу
Источник:твитер FlixBus Ukraine
Европейский автобусный перевозчик FlixBus восстановил еще пять маршрутов. Все рейсы отправляются от пограничного пункта Медика (Medyka Granica).
Теперь украинцам будет еще удобнее добираться от украинско-польской границы до городов Польши и других стран.
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5 восстановленных маршрутов FlixBus
В частности, речь идет о пешем переходе Шегини – Медика. Если вы пересекли этот пункт пропуска, то на польской стороне есть возможность отправиться дальше во многие города Польши и Европы на FlixBus. Автобусы на восстановленных маршрутах курсируют по следующим направлениям:
- Медика – Варшава (Польша)
- Медика – Ольборг (Дания)
- Медика – Бремен (Германия)
- Медика – Берлин (Германия)
- Медика – Братислава – Вена (через Словакию в Австрию)
Восстановленные маршруты FlixBus / Фото twitter
Где можно купить билеты на автобусы FlixBus
Билеты доступны на сайте компании, в мобильном приложении FlixBus, а также их можно приобрести офлайн в точках продаж по всей Украине. Путешествуя на автобусах FlixBus, вы можете рассчитывать на:
- удобные сиденья с расширенным местом для ног
- электрические розетки
- бесплатный Wi-Fi
- туалет в салоне
- кондиционер
- регулярную дезинфекцию салона.