В Шотландии уже подготовили второй круизный лайнер для украинцев

На круизном лайнере MS Ambition смогут жить 1 750 переселенцев из Украины в 714 кабинах. На якоре судно будет находиться в течение шести месяцев.

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Круизный лайнер MS Ambition присоединится к MS Victoria, которая с июля пришвартована в Эдинбурге как временное жилье для украинских семей. Корабль может вместить 1 750 человек в 714 каютах.

Отмечается, что на якоре судно будет находиться в течение шести месяцев.

Люди на борту будут иметь доступ к:

ресторанам;

детским игровым площадкам;

магазинам;

прачечным;

Wi-Fi и другим общественным местам.

Украинцы также получат доступ к медицинской помощи и вспомогательным услугам.

Мы не хотим, чтобы люди проводили во временных поселениях вроде круизных лайнеров больше времени, чем это необходимо,

– отметил министр по особой ответственности по делам переселенцев из Украины Нил Грей.

Судно будет пришвартовано в любое время, и жители смогут прибывать и уезжать, когда захотят.

Сколько украинцев в Шотландии

Шотландия принимает украинских переселенцев по программе Homes for Ukraine. С февраля в страну прибыло 15 000 человек. В основном украинцы расположились в больших городах, таких как Эдинбург или Глазго.

В то же время, Нилл Грей призвал украинцев рассматривать все регионы для временного переезда в страну.