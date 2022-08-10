Для беженцев в Швейцарии запустили онлайн-консультации: детали

Граждане Украины убегали от войны в разные страны мира. Более 60 тысяч украинцев нашли временное убежище в Швейцарии.

Для беженцев в Швейцарии запустили онлайн-консультации

Чтобы упростить процесс уяснения определенных вопросов, швейцарский Красный Крест запустил специальную платформу. Все консультации можно получить онлайн.

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Так, на онлайн-платформе для помощи украинским беженцам можно узнать о:

поиске жилья

финансовой и медицинской помощи

оформление временной защиты

пользование транспортом и обеспечение других ежедневных потребностей

Впоследствии информацию планируют дополнить возможностями трудоустройства, образования и жизни в Швейцарии.

Отмечается, что платформа доступна на 5 языках – украинском, русском, французском, немецком и итальянском.

Также можно присоединиться к Telegram-каналу, который модерируют волонтеры. В мессенджере можно получить ответы на вопросы, которые вы не нашли на сайте. Чтобы узнать больше о конкретных правилах определенного кантона или муниципалитета, пользователи могут подключить геотрекинг.