Детский абонемент на бесплатный бассейн и аттракционы в Берлине: 9 евро на все лето
Источник:jugendkulturservice.de
В Берлине можно оформить детский абонемент на летние развлечения. Дети ежедневно смогут бесплатно посещать бассейн, каток, зоопарк, музеи и аттракционы.
По символической цене – всего 9 евро – в Берлине можно оформить сертификат на летние развлечения. Карта Super Ferien Pass открывает для детей в столице Германии бассейны, катки, музеи и зоопарк. И все это бесплатно до конца каникул.
К теме: Германия для детей: что посетить всей семьей
Безлимитные развлечения
Дети в Берлине могут ежедневно посещать бассейн, стадион или каток. Также не нужно платить за билет в городской зоопарк, Парк животных, Музей естествознания, "Сады мира" и Парк Бритцера.
К концу лета детям с Super Ferien Pass предлагают сотни разнообразных скидок: на посещение музеев, театров, кинотеатров, спортивных матчей и мастер-классов. С абонементом можно бесплатно поехать на экскурсию на ферму или поплавать на кораблике.
У Super Ferien Pass есть 3 компонента:
- купоны на скидки;
- карта в бассейн;
- розыгрыши и события.