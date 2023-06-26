Детский абонемент на бесплатный бассейн и аттракционы в Берлине: 9 евро на все лето

В Берлине можно оформить детский абонемент на летние развлечения. Дети ежедневно смогут бесплатно посещать бассейн, каток, зоопарк, музеи и аттракционы.

По символической цене – всего 9 евро – в Берлине можно оформить сертификат на летние развлечения. Карта Super Ferien Pass открывает для детей в столице Германии бассейны, катки, музеи и зоопарк. И все это бесплатно до конца каникул.

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Безлимитные развлечения

Дети в Берлине могут ежедневно посещать бассейн, стадион или каток. Также не нужно платить за билет в городской зоопарк, Парк животных, Музей естествознания, "Сады мира" и Парк Бритцера.

К концу лета детям с Super Ferien Pass предлагают сотни разнообразных скидок: на посещение музеев, театров, кинотеатров, спортивных матчей и мастер-классов. С абонементом можно бесплатно поехать на экскурсию на ферму или поплавать на кораблике.

‎ У Super Ferien Pass есть 3 компонента:

купоны на скидки;

карта в бассейн;

розыгрыши и события.

Абонемент индивидуален и действителен только для детей до 18 лет, постоянно проживающих в Берлине. Купить Super Ferien Pass можно во многих точках в столице Германии. Здесь есть