Первый город: в Германии дети в школах смогут учить украинский язык

Обучение украинскому языку как иностранному будет предложено в каждом районе города. Об этом сообщает немецко-украинская ассоциация Ukrainian Future.

Читайте также Детский абонемент на бесплатный бассейн и аттракционы в Берлине: 9 евро на все лето

В Гамбурге со следующего учебного года украинский язык получает официальный статус иностранного языка, который можно выбрать для изучения в средней школе из 6 класса. Уроки будут рассчитаны как на детей, приехавших недавно, так и на родившихся или проживающих в Германии давно.

Предлагается два варианта изучения языка:

украинский язык как язык по происхождению – будет изучать как дополнительный предмет с оценкой в табеле;

– будет изучать как дополнительный предмет с оценкой в табеле; украинский язык как второй или третий иностранный язык – заменит один из других иностранных языков.

Для учащихся будет возможность сдать выпускной экзамен, что позволит повысить академические возможности и получить хорошую оценку в табеле.

Отмечается, что места обучения еще не определены, поскольку Schulbehörde ожидает количество детей, которые останутся в следующем году. Есть перечень школ (по две в каждом районе города), где будет предложено изучение украинского языка во второй половине дня трижды в неделю. Обучение может проводиться в группах, объединяющих учащихся всех возрастов, например, 5 и 6 классов.

Изучение украинского языка в школах инициатива Гамбурга, а не общей программой в стране. Сейчас есть большой запрос от родителей, поэтому группы желающих соберутся,

– отмечают в ассоциации.

Для организации обучения в школе нужно собрать 15 подписей родителей. Schulbehörde рассматривает возможность создания большего количества мест при большом количестве заявлений.

Летние лагеря для украинцев в Германии

Германия предлагает немало интересных вариантов отдыха для детей. В частности, несовершеннолетние украинцы могут приобщиться к скаутской программе, или же взять абонемент на десятки интересных развлечений в Берлине.

Скаутские лагеря "Пласта"

"Пласт" в Германии организует досуг для украинских детей. Это скаутский отдых с походами, обучением и интересными активностями. Самые популярные из них проходят в Гессене и Баварии.

Такие лагеря в Германии стоят недешево – 420 евро для младших детей и 450 евро для подростков. Но украинским переселенцам предоставляется скидка в 50%. Следовательно, досуг в немецком "Пласте" для украинцев будет стоить 210 евро для младших и 225 евро для подростков.

Бесплатный лагерь в Калау

Волонтеры и социальные работники в Германии помогают детям, уехавшим с начала полномасштабного вторжения России, найти друзей и адаптироваться. Да, организация "Freie Jugendhilfe" устраивает бесплатный отдых для детей в городе Калау. Смена стартует 12 августа, а лагерь рассчитан на детей 10 – 17 лет.

Участников ждут экскурсии, граффити, творческая мастерская, мастер-классы по кулинарии и выпечки, открытый бассейн и настольный футбол.

Абонемент в Берлине

В Берлине за 9 евро можно детям сделать абонемент на посещение бассейнов, зоопарка и аттракционов. Он называется Super Ferien Pass. Благодаря абонементу дети до 18 лет на протяжении всех летних каникул бесплатно ежедневно могут ходить на каток или в бассейн. Также дети будут иметь бесплатный вход в зоопарк, Естественный музей и Сад Бритцер.

Для владельцев абонемента будут действовать и сотни других скидок: посещение музеев, театров, кинотеатров, спортивных мероприятий, мастер-классов, а также экскурсии на корабликах и поездки на фермы. Так что маленьким украинцам точно не придется скучать в Берлине.