Детские истории войны: самая юная волонтер из Японии приехала в Украину и встретилась с подругой

10-летняя японская волонтер Мираи Шираиши посетит несколько украинских городов. Она приехала, чтобы пообщаться с украинскими детьми, которые ощутили, что такое война.

Накануне девочка посетила Николаев. Мираи несколько дней будет путешествовать по городам Украины вместе с мамой и проектом "Детский взгляд на недетскую войну". Маленькая волонтер собирает истории детей, которые пережили ужасы войны.

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Маленькая девочка с большим сердцем

Мираи Шираиши – маленькая японская звезда: постоянная участница популярных конкурсов красоты и самая молодая волонтер японской благотворительной организации, которая занимается Украиной.

10-летняя девочка собирает помощь для украинских детей с октября 2022 года, посещая разные страны. А на этот раз она приехала в Украину, чтобы услышать детские истории войны. До Николаева девочка уже побывала в Закарпатье и планирует посетить Киев, Днепр и Харьков.

Цель моего пребывания в Украине – донести всем людям в мире то, что я увидела и услышала здесь. Донести детские истории. Я собираю деньги для украинских детей,

– рассказала Мираи Шираиши.

Самая молодая японская волонтер в Николаеве / Фото с фейсбука организации "Пострадавшие дети войны"

По словам волонтера, помимо обычных акций и сборов, они продают футболки с логотипами в Японии и передают полученные средства через фонд для поддержки пострадавших детей в Украине.

Встреча с подругой

Свою миссию по поддержке украинских детей Мираи начала с Закарпатья. В Ужгороде ее с мамой встретила Александра Паскаль – семилетняя гимнастка из Одесской области, которая в прошлом году потеряла ножку во время российского обстрела.

Узнав историю маленькой Саши из Украины, японская девочка расчувствовалась, потому что и сама занимается гимнастикой. Мираи написала Александре в соцсети слова поддержки и так, общаясь через переводчик, девочки подружились.

Японка Мираи Шираиши и украинка Александра Паскаль / Фото из фейсбука Закарпатской ОВА

Девочки встретились впервые, но до этого долго переписывались. Мираи даже собирала деньги в Японии для помощи Александре. Чтобы поддержать украинскую подругу, девочка выходила на улицы Осаки и Токио с плакатами. И так собрала больше 600 долларов, которые смогла передать украинке лично.

Теперь девочки вместе занимаются проектом "Детский взгляд на недетскую войну".