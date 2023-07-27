Билеты от 1 евро: Франция предлагает скидки на летние поезда

Этим летом можно исследовать Францию с очень хорошими скидками на ж/д билеты. Страна предлагает путешественникам отличные цены на поезда по популярным направлениям.

Если вы планируете этим летом бюджетно путешествовать по Европе, для вас есть хорошие новости из Франции. Тысячи популярных железнодорожных билетов сейчас продаются по фиксированным низким ценам – от 1 евро. Так что не упустите момент.

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Популяризируют железную дорогу

Дешевые поездки на поездах Франции – это инициатива министра транспорта страны Клемана Бона. В Европе сейчас стараются сделать железнодорожные маршруты популярнее авиационных, чтобы уменьшить вредное влияние на окружающую среду. И эти усилия показывают хорошие результаты.

В этом месяце уже распродали 200 тысяч билетов Intercités по Франции по фиксированной цене – 19 евро. Это предложение имело огромный успех среди пассажиров, распродажа закончилась 15 июля. Но не огорчайтесь, если не успели ею воспользоваться, ведь страна предлагает еще несколько выгодных вариантов.

Франция запускает тарифы на поезда по 1 евро

До 27 августа билет на поезд TER (региональный экспресс) в прибрежном регионе О-де-Франс будет стоить всего 1 евро. Акционные билеты снова поступили в продажу 25 июля. Ими можно воспользоваться в любой день, включая выходные и праздники.

Количество почти бесплатных билетов – ограничено. Поэтому не затягивайте, выбирайте маршрут и бронируйте, пока они есть в наличии. Эти скидки ввели местные власти региона О-де-Франс, чтобы помочь путешественникам сэкономить, а местным – подзаработать во время сезона путешествий.

Во французском регионе Окситания молодежь до 26 лет тоже имеет право на билеты на поезда TER за 1 евро. Такая распродажа продлится до 15 августа.

Скидки на общественный транспорт во Франции также запланированы. Но уже следующим летом. До этого времени Министерство транспорта надеется ввести единый проездной для молодежи. Этот билет будет действителен на все виды общественного транспорта, включая поезда Intercités, TER и автобусы.

А всобраны лучшие доступные билеты на поезда в Польше. Железнодорожные компании постоянно проводят акции для семей или людей, которые много путешествуют.