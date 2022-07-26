Новая денежная выплата от PAH: ее будут выделяться украинцам, проживающим в 5 городах Польши
Источник:pah.org
Украинцы в Польше могут податься на еще одну финансовую помощь. Читайте дальше, кто именно может рассчитывать на деньги и как зарегистрироваться на выплаты.
На Польшу пришлась львиная доля украинских беженцев, спасающихся от российско-украинской войны за границей. И в соседней стране в рамках не одной правительственной и благотворительной программы выделяли социальные выплаты вынужденно переселенным гражданам Украины. В этот раз украинцы смогут получить новую финансовую помощь TEMPORARY RAPID ASSISTANCE (TERA) от Польской гуманитарной акции.
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Что известно о новой финансовой поддержке беженцев и кто может получить средства
Отмечается, что средства будут выделять украинцам, которые живут в 5 польских городах: Перемышле, Ольштыне, Кошалине, Старгарде и Бартошице. О какой именно сумме идет речь, пока неизвестно.
По условиям программы, на дополнительные деньги не могут рассчитывать беженцы, за последние 3 месяца уже получавшие финансовую помощь от любой другой организации. Кроме того, к претендентам есть определенные требования. Так что регистрироваться на выплаты можете, если отвечаете одной из них:
- Вы одинокая женщина;
- Вы были вынуждены уехать из Украины из-за войны;
- У вас или членов вашей семьи есть инвалидность;
- Вы человек пенсионного возраста;
- Вы не можете работать из-за состояния здоровья;
- Вы заботитесь о семье с детьми;
- Вы беременны или кормите младенца;
- Вы или члены вашей семьи страдают хроническими заболеваниями;
- Вы перемещен студент или юноша;
- Вы несовершеннолетнее лицо без сопровождения.
Где и как зарегистрироваться
Податься на выплаты от Польской гуманитарной акции можно только по предварительной записи. Для этого позвоните по телефону: +48 510 162 826. Линия работает с понедельника по пятницу и доступна с 9:00 до 17:00. После подтверждения регистрации нужно явиться с документами всех членов семьи, которые находятся с вами в Польше, по следующим адресам:
- Перемышль: Украинский Дом – Народный Дом, улица Тадеуша Костюшко, 5.
- Старгард: Общественная комната Объединение украинцев в Польше, улица Марии Конопницкой, 16.
- Кошалин: Общественная комната Объединение украинцев в Польше, улица Юзефа Пилсудского, 6/1.
- Ольштын: Ольштынский центр неправительственных организаций, улица Тараса Шевченко, 1.
- Бартошице: Православная церковь св. Андрея Апостола, улица о. Юзефа Понятовского, 4.
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