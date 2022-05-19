День вышиванки в Праге и Гданьске: как европейские города приобщаются к празднику

День вышиванки в этом году пришелся на 19 мая. Этот международный праздник – не только очередной прекрасный повод похвастаться традиционной украинской одеждой, а также он имеет еще одну важную миссию – отметить важность сохранения исконных народных обычаев создания и ношения этнических нарядов.

И сегодня, 19 мая, не только в Украине отмечают День вышиванки. Так, в знак поддержки украинского народа в войне с Россией, вышитые наряды оденут в Чехии и Польше. В частности, речь идет о Праге и Гданьске. Именно в этих городах пройдут разные акции по случаю праздника.

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День вышиванки в Праге

Посольство Украины в чешской столице предложило горожанам приобщиться к празднованию и надеть сегодня вышитую одежду.

В четверг одеваем ее (вышиванку – ред.) на работу или на прогулку. Если нет вышиванки, ее можно заменить украинской футболкой, лентой или венком из цветов,

– говорится в описании акции.

Культурные мероприятия проведут у памятника Тарасу Шевченко (náměstí Kinských) в Праге. Встреча состоится 19 мая в 18.00. Организаторы также анонсируют, что будет возможность спеть народные песни и послушать декламирование стихов.

Кроме этого, в Праге намечено еще несколько акций ко Дню вышиванки:

#1

Что? Мастер-класс по созданию вышиванки "Крестик за крестиком".

Мастер-класс по созданию вышиванки "Крестик за крестиком". Где? В здании национальных меньшинств (Vocelova 3, Praha 2).

В здании национальных меньшинств (Vocelova 3, Praha 2). Когда? В пятницу и субботу (20 – 21 мая) в 15.00.

#2

Что? Парад вышиванок с названием "Спасибо, Чехия".

Парад вышиванок с названием "Спасибо, Чехия". Где? В центре Праги: от площади Křižovnické náměstí перед Карловым мостом до Староместской и Вацлавской площади.

В центре Праги: от площади Křižovnické náměstí перед Карловым мостом до Староместской и Вацлавской площади. Когда? Начало в воскресенье (22 мая) в 13.30.

В этом году День вышиванки будет особенным – пусть он станет днем ​​нашего единства, благодарности за помощь приветливой Чехии и призывом к еще более сильной поддержке украинской армии. Ведь вышиванка – это духовная броня украинцев. А украинцы – броня демократического мира,

– отметили в посольстве.

Как будут праздновать День вышиванки в Гданьске

Жители и гости смогут примерить традиционную национальную одежду и пройтись по городу. Так, в Гданьске запланирован парад вышиванок, который пройдет в воскресенье (22 мая). Старт действа – в 12:00.

Цель акции – объединить украинцев, чтобы граждане Украины ощутили еще большую поддержку в это непростое время.

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