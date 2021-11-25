В США отмечают День благодарения: интересные факты о любимом празднике американцев

День благодарения традиционно считают одним из самых любимых праздников американцев. Каждый год его отмечают в четвертый четверг ноября. Это – прекрасная возможность собраться в кругу семьи.

В 2021 году День благодарения выпадает на 25 ноября. Так что с сегодняшнего дня в США начинается праздничный сезон, который включает Рождество и продолжается вплоть до Нового года.

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Откуда берет начало история Дня благодарения

Американцы чтят события, которые произошли еще в начале XVII века. Тогда в далеком 1621 году пилигримам из Плимутской колонии удалось собрать первый урожай. Предшествовала этому тяжелая и "голодная зима". Так что губернатор Уильям Брэдфорд объявил День благодарения Богу – за то, что помог пережить суровые погодные условия. Уже в 1623 году на колонию обрушилась серьезная засуха, поэтому объявили День поста и молитвы. К счастью, вскоре начался долгожданный дождь. Считая это ответом Бога на молитвы, местные жители провозгласили 29 ноября Днем благодарения.



Картина "Первый День благодарения" Дженни Августы Браунскомб / Музей "Пилигрим Холл"

Праздник отмечают в последний четверг ноября

Впервые об этом празднике заговорили на общенациональном уровне в 1789 году. Тогдашний американский президент Джордж Вашингтон объявил его событием национального масштаба и назначил дату празднования – 26 ноября, приходившееся на четверг. Окончательно этот праздник закрепился в жизни американцев уже в 1863 году, когда у власти был Авраам Линкольн. Именно этот политик закрепил празднование в последний четверг ноября и объявил этот день выходным.

Традиции на День благодарения в США

В этот день было принято, чтобы за праздничным столом собиралась вся семья и друзья семьи. Часто они уезжают со всей страны, чтобы провести это время вместе. На столе обязательно должен быть фаршированный индюк с клюквенным вареньем и сладкий пирог с тыквенной начинкой. Именно эти блюда, по мнению исследователей, были на столах колонистов в XVII веке. Чаще всего несколько поколений наведывается в дом старейших родственников. Во время праздничного обеда каждый из присутствующих произносит слова благодарности за то, что произошло в его жизни.

"Помилование" индейки

Ежегодно президент США проводит полушутливую церемонию "помилования" индеек. Американцы выбирают птиц, которым подарят жизнь. Остальные дни они проводят в зоопарке. В 2021 году Джо Байден "помиловал" индеек по прозвищу "Арахисовое масло" и "Желе". Перед церемонией они "отдыхали" в отеле Willard Intercontinental Hotel.



Птица, которую "помиловал" Байден / Фото Getty images

Парад в Нью-Йорке

А вот в Нью-Йорке праздник несколько выходит за рамки тесного семейного круга. По случаю Дня благодарения там проходит масштабный парад Macy's. Впервые такое массовое шествие еще в 1927 году организовала розничная сеть Macy's. Символом этого действа есть огромные надувные игрушки. Их торжественно несут от Центрального парка до перекрестка Герад-сквер, расположенного между Шестой авеню и Бродвеем. Парад транслируют в прямом эфире, его просмотр с семьей – еще одна хорошая традиция.



Парад по случаю Дня благодарения в 1979 году / Фото "Википедия"

Как отмечает украинская диаспора

"Голос Америки"рассказал историю украинки Марии Войцицкой – профессиональной шеф-кухарки из Нью-Джерси. Она вместе с родными переехала в США еще в начале 2000-х. День благодарения женщина сравнила с украинским Рождеством. Это ведь один из немногих праздников, когда за столом собирается вся семья и друзья. По словам Войцицкой, украинцы любят праздновать День благодарения и часто заказывают у нее запеченную индейку на стол. При этом они пытаются сочетать американские традиции с украинскими, поэтому на праздничном столе часто можно увидеть и вареники и сало.

Каждый год Войцицкая пытается приглашать на празднование Дня благодарения украинцев из своего окружения, совсем недавно приехавших в США. "Когда я приехала, то не к кому было пойти. Поэтому сейчас стараюсь звать новоприбывших к себе домой, угощать их. Потому что это действительно чувствуется, что ты будто в Украине, но одновременно и в США", – подчеркнула шеф-кухарка.

Как украинцы отмечают День благодарения в США: смотрите видео "Голос Америки"