"Добрый вечер, мы из Украины": украинская колонна будет двигаться парадом ко Дню независимости США

США отмечают 4 июля День независимости страны. В мероприятиях по случаю праздника примет участие и Украина – колонна будет двигаться по праздничному параду.

Это уже второй раз Украина примет участие в праздничном параде. В прошлом году украинская колонна впервые приняла участие в параде в День независимости США в Вашингтоне, а на Конституционной авеню прозвучала песня "Ой в лугу красная калина", сообщает 24 Канал.

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"Добрый вечер, мы из Украины"

Во вторник, 4 июля, украинская колонна снова будет двигаться праздничным парадом. В этом году на платформе снова будет звучать украинская музыка – группа "PROBASS ∆ HARDI" познакомит американцев с треком "Добрый вечер, мы из Украины". Лидер группы Артем Ткаченко рассказал, что 2 часа будет раздаваться один и тот же трек, но в разных партиях.

Кроме того, посол Украины в США Оксана Маркарова показала в сети, как украинское сообщество в США готовится к участию в параде.

С нашей замечательной украинской общиной и супер командой,

– подписала фотографии Маркарова.

Украинское сообщество готовится к параду / Фото Оксана Маркарова

Зеленский поздравил американцев с праздником

Президент Украины подчеркнул, что День независимости – самый лучший день, которым жизнь может наградить любую нацию, восставшую ради свободы. Зеленский в обращении подчеркнул, что только смелые обретают независимость, и только лучшие из смелых способны передавать свободу от поколения в поколение.

Уже почти два с половиной века Америка – это земля свободных и смелых, который привлекает людей со всего мира, которые ищут большего и стремятся к высшему. И хотя не бывает пути без ошибок, Америка давала и дает мощную мечту, что там, где сейчас царит тьма бесправия, когда-то засияет свобода. Быть союзником такой мечты, такой смелости и такой свободы – это честь для нас,

– поздравил Зеленский с праздником.

Поздравление Президента Украины с Днем независимости США: смотрите видео

Как будут праздновать День независимости в США