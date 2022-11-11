День независимости Польши: 25 патриотических польских слов, связанных с праздником

Сегодня, 11 ноября, в Польше отмечают один из важнейших государственных праздников – День независимости. По этому случаю подготовили подборку польских слов и фраз, которые будут отовсюду раздаваться в этот день в соседней стране.

День национальной независимости – праздник, который в Польше ежегодно отмечают в честь восстановления независимости. 11 ноября у поляков ассоциируется с большими парадами в разных городах, маршами в столице, пробегами независимости, патриотическими концертами и другими мероприятиями. В этом году исполняется 104 года, как Польша восстановила свою независимость.

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Narodowe Święto Niepodległości

День независимости Польши – национальный праздник Польши, ежегодно отмечаемый 11 ноября в честь провозглашения независимости государства от Российской, Немецкой и Австро-Венгерской империй 1918 года. Праздник выпадает на день завершения Первой мировой войны.

25 польских слов, связанных с Днем независимости