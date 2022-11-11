День независимости Польши: 25 патриотических польских слов, связанных с праздником
11 ноября 2022 , 09:01Читати новину українською
Сегодня, 11 ноября, в Польше отмечают один из важнейших государственных праздников – День независимости. По этому случаю подготовили подборку польских слов и фраз, которые будут отовсюду раздаваться в этот день в соседней стране.
День национальной независимости – праздник, который в Польше ежегодно отмечают в честь восстановления независимости. 11 ноября у поляков ассоциируется с большими парадами в разных городах, маршами в столице, пробегами независимости, патриотическими концертами и другими мероприятиями. В этом году исполняется 104 года, как Польша восстановила свою независимость.
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Narodowe Święto Niepodległości
День независимости Польши – национальный праздник Польши, ежегодно отмечаемый 11 ноября в честь провозглашения независимости государства от Российской, Немецкой и Австро-Венгерской империй 1918 года. Праздник выпадает на день завершения Первой мировой войны.
25 польских слов, связанных с Днем независимости
- niepodległość, niezależność – незалежність;
- odzyskanie – восстановление;
- święto narodowe – национальный праздник;
- bohater – герой;
- walka – борьба;
- obrońca – защитник;
- heroiczność – героизм;
- ojczyzna – отечество;
- kraj – страна;
- państwo – государство;
- wolność – свобода;
- suwerenność – суверенность;
- autonomia – автономия;
- rozbiór – разделение;
- Grób Nieznanego Żołnierza – Могила невідомого солдата;
- okupacja – оккупация;
- patriotyzm – патриотизм;
- marsz – марш;
- powstanie – восстание;
- zwycięstwo – победа;
- flaga – флаг;
- godło – герб;
- hymn – гимн;
- obchody – празднования.