День независимости Польши: 25 патриотических польских слов, связанных с праздником

11 ноября 2022 , 09:01
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Сегодня, 11 ноября, в Польше отмечают один из важнейших государственных праздников – День независимости. По этому случаю подготовили подборку польских слов и фраз, которые будут отовсюду раздаваться в этот день в соседней стране.

День национальной независимости – праздник, который в Польше ежегодно отмечают в честь восстановления независимости. 11 ноября у поляков ассоциируется с большими парадами в разных городах, маршами в столице, пробегами независимости, патриотическими концертами и другими мероприятиями. В этом году исполняется 104 года, как Польша восстановила свою независимость.

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Narodowe Święto Niepodległości


День независимости Польши – национальный праздник Польши, ежегодно отмечаемый 11 ноября в честь провозглашения независимости государства от Российской, Немецкой и Австро-Венгерской империй 1918 года. Праздник выпадает на день завершения Первой мировой войны.

25 польских слов, связанных с Днем независимости

  • niepodległość, niezależność – незалежність;
  • odzyskanie – восстановление;
  • święto narodowe – национальный праздник;
  • bohater – герой;
  • walka – борьба;
  • obrońca – защитник;
  • heroiczność – героизм;
  • ojczyzna – отечество;
  • kraj – страна;
  • państwo – государство;
  • wolność – свобода;
  • suwerenność – суверенность;
  • autonomia – автономия;
  • rozbiór – разделение;
  • Grób Nieznanego Żołnierza – Могила невідомого солдата;
  • okupacja – оккупация;
  • patriotyzm – патриотизм;
  • marsz – марш;
  • powstanie – восстание;
  • zwycięstwo – победа;
  • flaga – флаг;
  • godło – герб;
  • hymn – гимн;
  • obchody – празднования.
Автор: Назарій Сорока