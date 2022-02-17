В День единения самое высокое здание в Индонезии подсветили сине-желтыми цветами

16 февраля украинцы по всему миру отмечали День единения. Следовательно, административные и другие здания в странах-партнерах подсвечивали цветами сине-желтого украинского флага.

Вечером этого же дня самое высокое здание столицы Индонезии Джакарты – башня GAMA – тоже засияла цветами Государственного Флага Украины. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Индонезия Василий Гамянин.

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А на странице Посольства Украины в Республике Индонезия в фейсбуке опубликовали зрелищное видео события.

Вечером в Джакарте при поддержке "The Westin Jakarta", засияла цветами украинского Флага самое высокое здание в Индонезии – столичная башня GAMA. Украина становится узнаваемее в Индонезии, а созерцание сине-желтых цветов украинского флага – прекрасная возможность для индонезийцев узнать о ней больше,

– говорится в публикации Посольства

Также дипломаты и работники Посольства Украины в Республике Индонезия развернули государственный флаг Украины и исполнили гимн. После этого они минутой молчания почтили украинских героев, павших за свободу и независимость Украины.

Пусть сердца всех украинцев искренне пылают гордостью за наше родное государство и верой в мирное, светлое и счастливое будущее Украины,

– сказал посол Украины в Индонезии Василий Гамянин.

День единения в Индонезии / Фото Укринформ

В Украине отмечают День единения