Делают селфи, но ничего не покупают: в Барселоне магазин ввел плату для туристов

Гастроном в стиле модерн, впервые открывшийся в 1898 году, является одним из самых известных магазинов Барселоны и продает высококачественные пищевые продукты, в частности, изысканное вино и крафтовые мясо и сыры. Его яркий фасад, оригинальная стойка, мебель из красного дерева, а также остекленные вывески и реклама 1920-х годов делают его привлекательным для посетителей, желающих сфотографировать его и сделать селфи, но ничего не купив.

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Отмечается, что изначально гастрономические сотрудники просто пошутили, что они должны начать взимать плату с людей, которые заходят в магазин только, чтобы полюбоваться его интерьером, не собираясь тратить деньги. Теперь эта шутка стала реальностью.

Приходите, просто посмотрите (внутрь) за 5 евро с человека, спасибо!

– написано на табличке в магазин.

По словам менеджера магазина Тони Мерино, хотя они еще не брали ни с кого денег, после этого объявление количество людей, приходящих просто для того, чтобы сделать селфи, резко сократилось.

Colmado Murria в Барселоне / Фото colmadomurria.com

Чрезмерный туризм в Барселоне

В последние годы Барселона принимала многочисленные меры по борьбе с чрезмерным туризмом. Да, в начале этого года столица Каталонии объявила об увеличении муниципального туристического налога. К 2024 году сумма, которую будут платить постояльцы пятизвездочных отелей, вырастет с 5,25 до 6,75 евро за ночь.

Город добавляет свой собственный сбор в дополнение к общему туристическому налогу, взимаемому за ночь, взимаемому в регионе, этот шаг был одобрен правительством Испании летом 2020 года. Туристический сбор меняется в зависимости от типа размещения, в котором останавливается посетитель, и применяется только к регулируемому, официальному туристическому размещению.

Также городской совет Барселоны объявил о "масштабном увеличении" своей муниципальной надбавки, а это значит, что прежний сбор в размере 1,75 евро вырос до 2,75 евро с 1 апреля 2023 года и поднимется до 3,25 евро с 1 апреля 2024 года. .