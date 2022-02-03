Декрет флусси: как получить работу в Италии легально

Декрет флусси – это правительственное постановление, разрешающее приезд иностранцев в Италию с целью трудоустройства. Им пользуются те, кто хочет легализоваться в стране.

Получить такое разрешение на работу в Италии трудовые мигранты не могут. Заявление должен подать работодатель. Сделать это следует на сайте Министерства внутренних дел Италии до 17 марта текущего года.

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Кто может использовать возможность легальной работы в Италии

В 2022 году в Италию смогут прибыть 22 000 иностранных работников. Работа возможна в следующих областях деятельности:

сельское хозяйство;

строительство;

туристско-гостиничный бизнес;

автомобильный транспорт.

Декрет флусси касается постоянной наемной работы или самозанятости.

Следует заметить, что не все заявки будут приняты. Компетентные структуры будут проверять наличие и соответствие контракта с работодателем, правильность экономических реквизитов и препятствия криминального характера. Проверку будут проходить обе стороны, то есть и работник и работодатель. Работников, например, будут проверять на наличие правонарушений, связанных с нелегальной иммиграцией, или угрожающих общественному порядку. Если трудовой мигрант или работодатель не будут удовлетворять все требованиям, то заявление может быть отклонено.

Что делать работнику, получившему разрешение на Декрет флусси

Если решение будет положительным, то Префектура выдаст разрешение на приезд работника в Италию. Об этом сообщат работодатель и Посольство Италии в Украине. Работник узнает о положительном решении от своего работодателя.

После получения уведомления о положительном решении происходит выдача въездной визы (nulla osta). Она будет действительна полгода. За это время трудовой мигрант должен обратиться в итальянское консульство для ее получения

Работник, приехавший в Италию на основании этой визы, в течение 8 дней после своего приезда вместе со своим работодателем должен обратиться в отдел иммиграции префектуры (Sportello Unico Immigrazione della Prefettura). Там состоится подписание контракта на проживание.

Дальше работнику выдадут почтовый набор бланков. Их нужно отправить по Итальянской почте для получения вида на жительство в Италии.

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