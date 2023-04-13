Действительны ли украинские права за рубежом: в каких странах водители из Украины могут водить авто

Согласитесь, гораздо удобнее путешествовать на собственном авто. Но повсюду ли признают украинские права? Поэтому перед путешествием нужно узнать не только, какие документы необходимы для пересечения границы, но и в каких странах разрешено водить машину, имея водительское удостоверение украинского образца.

Начиная с 29 июня 2022 года, водительские удостоверения, выданные в Украине, признают в Европе без каких-либо ограничений. Это значит, что украинцы, имеющие такие удостоверения, не должны менять их или проходить дополнительные экзамены, чтобы водить автомобиль за границей.

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Такое нововведение позволяет украинским водителям, которые эвакуировались в ЕС на своих авто или намерены арендовать транспорт в других странах, ездить по Европе без каких-либо препятствий.

Въезд в Европу с украинскими правами

Украинцы могут использовать водительские удостоверения в форме пластиковой карты розового, желтого и голубого цвета, чтобы пересечь границу с европейскими странами. А вот старые удостоверения в виде книги уже не позволят выезжать за пределы Украины.

Важно! Украинские номерные знаки следует обменять на европейские, если вы остаетесь на территории ЕС более года.

В каких странах действуют украинские водительские удостоверения

Украинские права признают во всех странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении. В этот перечень входит более 70 государств, в том числе:

Австрия, Багамы, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Гайана, Гана, Греция, Грузия, Дания, Заир, Зимбабве, Израиль, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, -Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Германия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Россия, Румыния, Сан -Марино, Сейшельские острова, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Венгрия, Узбекистан, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор. Черногория.

Важно также знать, что для того, чтобы за рубежом взять в аренду автомобиль, нужно предъявить загранпаспорт. Дело в том, что украинские права в ЕС не являются документом, удостоверяющим личность.

Украинские права в США и Канаде

Кроме Европы, украинцы также выезжают и в другие страны. К примеру, в США и Канаду. Там водительские удостоверения, выданные в Украине, не действуют. Чтобы иметь возможность водить авто, нужен международный образец прав. Его можно получить в территориальных сервисных центрах МВД на основании национального водительского удостоверения в течение пяти рабочих дней.

Для этого нужно подготовить следующие документы: