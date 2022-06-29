Где украинским беженцам найти бесплатное лечение за границей: пошаговая инструкция

Для украинцев, выехавших за границу, запустили новую платформу Treatment4Ukraine. Она предусмотрена для тех, кто нуждается в особой медицинской помощи.

Treatment4Ukraine: что нужно знать

Речь идет о помощи при тяжелых заболеваниях или состояниях, требующих постоянного ухода и терапии. В частности, ВИЧ, туберкулез, вирусный гепатит и т.д.

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Эта платформа должна стать единственным источником проверенной и четкой информации о лечении и помощи в странах Европейского Союза.

Над разработкой сайта работали команда международных экспертов в сфере здравоохранения при поддержке Министерства здравоохранения Украины и Центра общественного здоровья. Проект полностью финансируется ЕС в рамках поддержки Украины в условиях вооруженного конфликта.

Что предлагает платформа

На сайте можно выбрать страну пребывания и получить информацию о возможностях лечения, которые там предоставляются. Среди них:

информация о правовом статусе и визовых требованиях для беженцев за границей;

какие условия доступа ко всем бесплатным или платным медицинским услугам;

данные о том, где расположены пункты получения неотложной помощи и медицинские учреждения для длительного лечения и терапии;

услуги для лиц, живущих с ВИЧ, туберкулезом, гепатитом В и С или тех беженцев, которым нужна заместительная терапия (ЗПТ);

дополнительная информация: где предоставляются услуги перевода, контакты миграционных служб и т.д.

Отмечается, что информацию на сайте будут публиковать в зависимости от того, как будут изменяться сами данные о получении медицинской помощи.

В то же время, если пользователи заметили какое-либо несоответствие или неактуальность опубликованной информации, то следует написать на электронную почту платформы treatment4ukraine@gfa.

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