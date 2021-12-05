Даже в табачных магазинах: как можно платить контрибуты для домашних работников в Италии

Контрибуты – это вклады в Фонд социального обеспечения (INPS). Они предназначены для работников, занятых в секторе домашнего хозяйства в Италии. Оплачивать их можно в несколько способов.

Выплаты контрибутов совершают работодатели. Как правило, оплачиваются они ежеквартально, четыре раза в год. Размер контрибутов зависит от типа контракта (временного или постоянного), суммы почасовой заработной платы, количества рабочих часов и семейных чеков Cassa Unica.

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Как можно платить контрибуты для домашних работников в Италии

Контрибуты в Италии можно оплачивать онлайн на сайте и на почтах, используя специальные квитанции, которые Институт социального обеспечения (Inps) присылает всем работодателям.

Заказать квитанции можно самостоятельно по телефону 803164 или в любом отделении Inps. По этому же номеру работник может проверить, внес ли работодатель оплату.

Более того, платить контрибуты для домашних работников можно даже в табачных магазинах (табакериях).

Итак, у итальянских работодателей много вариантов для комфортного осуществления оплаты.

Контрибуты домашних работников определяются из почасовой оплаты и рабочего графика. Если последний не превышает 24 часов в неделю, то контрибуты исчисляются по трем уровням, в зависимости от почасовой оплаты. Если работник работает более 25 часов в неделю, то сумма становится фиксированной.

Важно также отметить то, что работодатель в Италии платит полную сумму контрибутов. Эта сумма содержит и долю, оплачиваемую домашним работником.

Напоследок напоминаем, что к категории домашних работников относятся: