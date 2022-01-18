"ДахаБраха" выступят в Чехии: время и место события

Всемирно известная украинская этногруппа "ДахаБраха" даст концерты в двух чешских городах. Выступления состоятся уже через месяц.

Об этом сообщает Посольство Украины в Чехии. Соответствующее сообщение с датами и местами события было опубликовано в фейсбуке.

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Подробнее о выступлении "ДахаБраха" в Чехии

Знаменитый украинский квартет скоро выступит в Чехии дважды: 16 февраля и 17 февраля.

Первое выступление состоится в Праге, в местном клубе Roxy Prague (начало в 20:00). Второй концерт этногруппы пройдет в Брно в Fléda Club (начало в 21:00).

Если вы не хотите упустить этот уникальный музыкальный опыт, сделайте отметку в своих дневниках,

– отметили в Посольстве.

Что известно о "ДахаБрахе"

Группа сформировалась в начале 2000-х годов в творческой атмосфере театра "Дах" из молодых фольклористов и музыкантов.

Музыка "ДахаБраха" – это уникальные композиции, которые исполняются с помощью множества инструментов, в частности: басовых барабанов, флейты, фортепиано, виолончели, джембе, кахона, диджерида и так далее.

Организатором и руководителем коллектива является Владислав Троицкий.

Участники квартета: Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Ирина Коваленко, Елена Цыбульская.

Список достижений группы впечатляет. В частности, песня "Шо з-під дуба" стала саундтреком в сериал "Фарго". Фрагмент этой композиции использовал Дэвид Бекхэм в рекламе своего бренда.

"ДахаБраха" первой из украинских групп выступили в эфире музыкального шоу Later… with Jools Holland на телеканале BBC, а также приняли участие в крупнейшем британском фестивале Glastonbury и бразильском фестивале Rock in Rio.

Харизматичных украинцев приветствуют по всему миру, особенно в Америке. И вообще за рубежом этнохаус "ДахаБраха" стал популярным раньше, чем в Украине. А теперь достижениями группы гордятся и дома. Его композиции раздаются отовсюду и становятся саундтреками к сериалам (например, к "Спіймати Кайдаша").

Полный текст публикации Посольства Украины в Праге

Всемирно известный украинский квартет "ДахаБраха" практически связывает украинские народные корни с современными жанрами и ритмами.

Через несколько дней "ДахаБраха" готовят концерт в Лондоне, а через месяц – 16 и 17 февраля – выступят в Праге и Брно.



Основная их сфера – это живые выступления, изобилующие безудержной энергией и увлекательной атмосферой.

"ДахаБраха" выступят в Праге и Брно / Фото фейсбук Посольства Украины в Праге

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