Цветоводы из Нидерландов вывели сине-желтые тюльпаны, посвященные Украине

11 апреля 2022 , 14:50
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Источник:

инстаграм Tulips in Holland

Среди прочего Нидерланды славятся своими бескрайними тюльпановыми полями. Теперь там появился новый сорт этих цветов – "Украина".

Так, среди всевозможных расцветок тюльпанов цветоводы из Нидерландов вывели новое сочетание – в цветах флага Украины. Этот сорт назвали "Тюльпаном "Украина"".

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Нидерландским селекционерам удалось вывести тюльпаны, лепестки которых окрашены в сине-желтых тонах. Таким образом, местные цветоводы присоединились к поддержке Украины в войне, которую развязала Россия.

Особые тюльпаны на выставке тюльпанов в Кекенхофе под названием "Tulipa Ukraine" – подписали фото на странице нидерландских тюльпанов в Instagram.


Тюльпаны "Украина" / Фото instagram

Автор: Назарій Сорока