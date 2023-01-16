Конец COVID-ограничением: в Германии наконец-то отменят маски в поездах

К осени 2022 года большинство стран Европы уже отменили требование обязательного ношения масок в транспорте, которое было введено на фоне COVID-19. Впрочем, в Германии до сих пор действовали эти меры.

В Германии наконец-то отменят маски в поездах

Пассажиры международных поездов начали выражать возмущение по поводу требования надевать маски сразу после пересечения немецкой границы, поскольку на соседних землях эти ограничения уже давно были отменены. Поэтому власти Германии заявили, что после 2 февраля требование ношения масок будет применяться только в медицинских учреждениях и домах престарелых.

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Так, со 2 февраля Германия отменит требования масок для пассажиров поездов дальнего следования, в том числе и международного сообщения.

По словам федерального министра здравоохранения Карла Лаутербаха, вместо этого правительство хочет сосредоточиться на большей личной ответственности граждан.

Мы просто должны больше полагаться на личную ответственность и добровольность,

– заявил он.

Это одна из последних мер по сдерживанию пандемии коронавируса, которая оставалась в Германии.

Число госпитализаций по стране снижается. Ситуация в клиниках напряженная, но управляемая.

Требование должно было действовать до 7 апреля

Как отмечает издание, согласно действующему в настоящее время в стране законодательству о противодействии коронавирусу, требование обязательного ношения масок в междугородных поездах должно было действовать до 7 апреля 2023 года. Однако призывы к скорейшей отмене масок в последнее время стали звучать в Германии все чаще, что и побуждало к такому решению.

Также на этом настаивали в национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn. Служба призвала правительство отменить требование носить маски, утверждая, что они должны быть добровольными в поездах.

Кроме того, перевозчик указывал на повышенную нагрузку на персонал из-за необходимости проводить контроль соответствующей меры.

требование наличия маски уже упразднено на таких федеральных землях как Бавария, Саксония-Ангальт и Шлезвиг-Гольштейн. Северный Рейн-Вестфалия отменит требование с 1 февраля, а Берлин, Бранденбург, Тюрингия, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония и Баден-Вюртемберг намерены отменить его не позднее начала февраля.