Co za dużo, to niezdrowo: поляки считают, что авто на дорогах стало слишком много

В 6 крупнейших городах Польши опросили людей об их отношении к транспорту. Более 70% жителей польской столицы считают, что личных автомобилей на улицах их города стало слишком много.

Исследование проводила организация Free Now. Также респондентов просили рассказать, каким видом транспорта они пользуются чаще всего.

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Какой транспорт предпочитают жители Варшавы

Среди жителей Варшавы за последние полгода использовали свой автомобиль 66% жителей.

Чаще всего люди пользовались общественным транспортом (85% опрошенных). Также 79% респондентов использовали свой велосипед.

60% опрошенных ответили, что ходят пешком или берут такси. А 25% жителей Варшавы заявили, что пользуются электросамокатами, когда хотят быстро добраться до места назначения.

Почему жители польской столицы против большого количества автомобилей

Пробки и проблемы с парковкой – это главные транспортные проблемы, которые беспокоят жителей польской столицы. О них вспомнили 60% опрошенных лиц.

Каждый четвертый респондент рассказал о пагубном влиянии эксплуатации автомобилей на окружающую среду.

Также 30% опрошенных отметили, что их беспокоит стоимость проезда.