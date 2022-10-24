Что такое тапасы и где попробовать самые вкусные закуски в Барселоне: 10 tapas-баров

Будучи в Испании, каждый путешественник обязательно должен устроить гастротуру и насладиться местными национальными блюдами. Ведь Испания – это страна ароматного гаспачо, вкусной паэльи, оригинальных тапасов и хамонов.

Сегодня подробнее остановимся именно на испанских тапасах. Давайте разбираться, что это за блюдо и какое заведение лучше выбрать в Барселоне, чтобы попробовать оригинальные закуски, которые так популярны среди испанцев.

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Що таке тапас (tapas)

Это традиционное блюдо испанской кухни. По сути, это закуска, которую готовят из самого разнообразного набора ингредиентов. В Испании тапасы подают в барах к пиву или вину. Это могут быть как орехи, чипсы или маслины, так и самостоятельные блюда. Два основных критерия тапасов: блюдо, имеющее небольшой размер и подходящее к выпивке – что-то такое, что можно съесть за один раз и не запачкаться.

Популярные варианты закуски в испанских заведениях

Pan con tomate – кусочек подсушенного белого хлеба, натертый чесноком и украшенный ломтиком томата;

Gambas al ajillo – креветки, запеченные в чесночном соусе;

Patatas bravas – картофель, нарезанный большими кусками, с острым томатным соусом;

Boquerone fritos – жареные в кляре анчоусы;

Pimientos de Padron – обжаренные перцы сорта Падрон с солью;

Pulpo a la gallega – осьминог по-галисийски с печеным картофелем;

Navajas – жареные морские черенки;

Caracoles – улитки в творожном соусе;

Tapa de jamon con aceitunas – сочетание оливок и хамона;

Jamon serrano или iberico – тонкие слайсы сыровяленого копченого окорока.

Тапасы в Испании / Фото pexels

Где попробовать самые вкусные тапасы в Барселоне

Ciudad Comtal

Что: чесночные креветки

чесночные креветки Где: Rambla de Catalunya, 18

Vinitus

Что: Медальоны с фуагрой

Медальоны с фуагрой Где: C/d’Aragó, 282

El Nacional

Что: Устрицы

Устрицы Где: Passeig de Gràcia, 24 Bis

La Pepita

Что: Баклажан с козьим сыром и кукурузное мороженое

Баклажан с козьим сыром и кукурузное мороженое Где: C/de Corsega, 343

Cervecería Catalana

Что: Жареный камамбер

Жареный камамбер Где: C/de Mallorca, 236

Cañete

Что: Осьминог на гриле

Осьминог на гриле Где: Carrer de la Unió, 17

La alcoba Azul

Что: Куриный сатай (шашлык на небольшой шпажке)

Куриный сатай (шашлык на небольшой шпажке) Где: C/de Salomó Ben Adret, 14

Casa Lolea

Что: Уникальный напиток – сангрия Lolea и севиче из осьминога

Уникальный напиток – сангрия Lolea и севиче из осьминога Где: Carrer de Sant Pere Més Alt, 49

Bodega La Puntual

Что: Крокеты

Крокеты Где: Carrer de Montcada, 22

La tasqueta del Blai

Что: Бутерброды Montaditos

Где: Carrer de Blai, 15, 17.

Поэтому выбирайте тапасы по своему вкусу и наслаждайтесь гастротуром Барселоной.