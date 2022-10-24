Что такое тапасы и где попробовать самые вкусные закуски в Барселоне: 10 tapas-баров
24 октября 2022 , 15:37Читати новину українською
Источник:инстаграм Алины Кабаковой
Будучи в Испании, каждый путешественник обязательно должен устроить гастротуру и насладиться местными национальными блюдами. Ведь Испания – это страна ароматного гаспачо, вкусной паэльи, оригинальных тапасов и хамонов.
Сегодня подробнее остановимся именно на испанских тапасах. Давайте разбираться, что это за блюдо и какое заведение лучше выбрать в Барселоне, чтобы попробовать оригинальные закуски, которые так популярны среди испанцев.
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Що таке тапас (tapas)
Это традиционное блюдо испанской кухни. По сути, это закуска, которую готовят из самого разнообразного набора ингредиентов. В Испании тапасы подают в барах к пиву или вину. Это могут быть как орехи, чипсы или маслины, так и самостоятельные блюда. Два основных критерия тапасов: блюдо, имеющее небольшой размер и подходящее к выпивке – что-то такое, что можно съесть за один раз и не запачкаться.
Популярные варианты закуски в испанских заведениях
- Pan con tomate – кусочек подсушенного белого хлеба, натертый чесноком и украшенный ломтиком томата;
- Gambas al ajillo – креветки, запеченные в чесночном соусе;
- Patatas bravas – картофель, нарезанный большими кусками, с острым томатным соусом;
- Boquerone fritos – жареные в кляре анчоусы;
- Pimientos de Padron – обжаренные перцы сорта Падрон с солью;
- Pulpo a la gallega – осьминог по-галисийски с печеным картофелем;
- Navajas – жареные морские черенки;
- Caracoles – улитки в творожном соусе;
- Tapa de jamon con aceitunas – сочетание оливок и хамона;
- Jamon serrano или iberico – тонкие слайсы сыровяленого копченого окорока.
Где попробовать самые вкусные тапасы в Барселоне
Ciudad Comtal
- Что: чесночные креветки
- Где: Rambla de Catalunya, 18
Vinitus
- Что: Медальоны с фуагрой
- Где: C/d’Aragó, 282
El Nacional
- Что: Устрицы
- Где: Passeig de Gràcia, 24 Bis
La Pepita
- Что: Баклажан с козьим сыром и кукурузное мороженое
- Где: C/de Corsega, 343
Cervecería Catalana
- Что: Жареный камамбер
- Где: C/de Mallorca, 236
Cañete
- Что: Осьминог на гриле
- Где: Carrer de la Unió, 17
La alcoba Azul
- Что: Куриный сатай (шашлык на небольшой шпажке)
- Где: C/de Salomó Ben Adret, 14
Casa Lolea
- Что: Уникальный напиток – сангрия Lolea и севиче из осьминога
- Где: Carrer de Sant Pere Més Alt, 49
Bodega La Puntual
- Что: Крокеты
- Где: Carrer de Montcada, 22
La tasqueta del Blai
Что: Бутерброды Montaditos
Где: Carrer de Blai, 15, 17.
Поэтому выбирайте тапасы по своему вкусу и наслаждайтесь гастротуром Барселоной.