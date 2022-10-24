Что такое тапасы и где попробовать самые вкусные закуски в Барселоне: 10 tapas-баров

24 октября 2022 , 15:37
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Алины Кабаковой

Будучи в Испании, каждый путешественник обязательно должен устроить гастротуру и насладиться местными национальными блюдами. Ведь Испания – это страна ароматного гаспачо, вкусной паэльи, оригинальных тапасов и хамонов.

Сегодня подробнее остановимся именно на испанских тапасах. Давайте разбираться, что это за блюдо и какое заведение лучше выбрать в Барселоне, чтобы попробовать оригинальные закуски, которые так популярны среди испанцев.

Читайте также Стройте свое счастье через "не могу" и "не хочу": советы от украинца, 7 лет живущего в Польше

Що таке тапас (tapas)


Это традиционное блюдо испанской кухни. По сути, это закуска, которую готовят из самого разнообразного набора ингредиентов. В Испании тапасы подают в барах к пиву или вину. Это могут быть как орехи, чипсы или маслины, так и самостоятельные блюда. Два основных критерия тапасов: блюдо, имеющее небольшой размер и подходящее к выпивке – что-то такое, что можно съесть за один раз и не запачкаться.

Популярные варианты закуски в испанских заведениях

  • Pan con tomate – кусочек подсушенного белого хлеба, натертый чесноком и украшенный ломтиком томата;
  • Gambas al ajillo – креветки, запеченные в чесночном соусе;
  • Patatas bravas – картофель, нарезанный большими кусками, с острым томатным соусом;
  • Boquerone fritos – жареные в кляре анчоусы;
  • Pimientos de Padron – обжаренные перцы сорта Падрон с солью;
  • Pulpo a la gallega – осьминог по-галисийски с печеным картофелем;
  • Navajas – жареные морские черенки;
  • Caracoles – улитки в творожном соусе;
  • Tapa de jamon con aceitunas – сочетание оливок и хамона;
  • Jamon serrano или iberico – тонкие слайсы сыровяленого копченого окорока.

Тапасы в Испании / Фото pexels

Где попробовать самые вкусные тапасы в Барселоне

Ciudad Comtal

  • Что: чесночные креветки
  • Где: Rambla de Catalunya, 18

Vinitus

  • Что: Медальоны с фуагрой
  • Где: C/d’Aragó, 282

El Nacional

  • Что: Устрицы
  • Где: Passeig de Gràcia, 24 Bis

La Pepita

  • Что: Баклажан с козьим сыром и кукурузное мороженое
  • Где: C/de Corsega, 343

Cervecería Catalana

  • Что: Жареный камамбер
  • Где: C/de Mallorca, 236

Cañete

  • Что: Осьминог на гриле
  • Где: Carrer de la Unió, 17

La alcoba Azul

  • Что: Куриный сатай (шашлык на небольшой шпажке)
  • Где: C/de Salomó Ben Adret, 14

Casa Lolea

  • Что: Уникальный напиток – сангрия Lolea и севиче из осьминога
  • Где: Carrer de Sant Pere Més Alt, 49

Bodega La Puntual

  • Что: Крокеты
  • Где: Carrer de Montcada, 22

La tasqueta del Blai

Что: Бутерброды Montaditos
Где: Carrer de Blai, 15, 17.

Поэтому выбирайте тапасы по своему вкусу и наслаждайтесь гастротуром Барселоной.

Автор: Назарій Сорока