Как это выглядит на практике

Просматривая сайт того или иного отеля, человек видит одну цену за поселение. В то же время в результате получает чек на значительно большую сумму. Ранее похожую тактику использовали бюджетные авиакомпании. Когда билеты были подозрительно дешевыми, а за регистрацию, распечатку билета, перевозку багажа и другие услуги приходилось доплачивать.

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Между тем в отелях гость может безболезненно пройти процесс бронирования. А дальше получить немало дополнительных сборов. В частности, говорится о:

городских налогах;

плате за обслуживание;

стоимость полотенец и постельного белья;

доплате за ранний заезд или выезд;

даже пользовании Wi-Fi.

Конечно, от таких дополнительных услуг можно отказаться. Однако отдыхать в отеле без полотенец и интернета, очевидно, будет не очень комфортно.

Как застраховать себя от таких ситуаций

Чтобы не попасть в финансовую ловушку, людям рекомендуют тщательно знакомиться с предложениями тех или иных отелей и сравнивать цены. Также неплохо будет прочитать отзывы на независимых сайтах.

Однако лучший способ сохранить время, нервы и деньги – заранее связаться с отелем и уточнить все детали, которые волнуют. Тогда от путешествия в новый город останутся только приятные впечатления.